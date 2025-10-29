DE
FR

Cold Facts
Genève-Servette revient très fort

Pour ce 12e épisode de la huitième saison de Cold Facts, nous avons analysé le retour au premier plan de Genève-Servette et décrypté certaines tendances en National League de Lausanne à Bienne en passant par Fribourg et Ajoie.
Publié: il y a 48 minutes
Partager
Écouter
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 12e épisode, on cause du LHC qui marque peu, de Genève qui marque beaucoup, d’un Rajala éternel, de Schmid et Taibel à Fribourg et d’Ajoie qui aime Berne.

Sommaire

- - LHC: dur de marquer (dès 2:00)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 21:00)
- EHCB: Rajala éternel (dès 27:15)
- HCFG: Taibel en approche (dès 38:35)
- GSHC: les Aigles planent (dès 57:00)
- Ce qui nous a fait mousser: Lugano (dès 51:55)
- HCA: Berne berné (dès 1:08:40)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
20
30
52
2
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
20
4
39
3
Lausanne HC
Lausanne HC
21
18
37
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
20
-4
36
5
EV Zoug
EV Zoug
20
5
34
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
20
10
33
7
ZSC Lions
ZSC Lions
20
12
31
8
HC Lugano
HC Lugano
20
8
31
9
SCL Tigers
SCL Tigers
20
-3
27
10
EHC Bienne
EHC Bienne
19
3
26
11
EHC Kloten
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Berne
SC Berne
19
-12
20
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
20
-26
19
14
HC Ajoie
HC Ajoie
20
-32
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus