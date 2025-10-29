Pour ce 12e épisode de la huitième saison de Cold Facts, nous avons analysé le retour au premier plan de Genève-Servette et décrypté certaines tendances en National League de Lausanne à Bienne en passant par Fribourg et Ajoie.

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 12e épisode, on cause du LHC qui marque peu, de Genève qui marque beaucoup, d’un Rajala éternel, de Schmid et Taibel à Fribourg et d’Ajoie qui aime Berne.

Sommaire

- - LHC: dur de marquer (dès 2:00)

- EHCB: Rajala éternel (dès 27:15)

- HCFG: Taibel en approche (dès 38:35)

- GSHC: les Aigles planent (dès 57:00)

- Ce qui nous a fait mousser: Lugano (dès 51:55)

- HCA: Berne berné (dès 1:08:40)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.