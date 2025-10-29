Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 12e épisode, on cause du LHC qui marque peu, de Genève qui marque beaucoup, d’un Rajala éternel, de Schmid et Taibel à Fribourg et d’Ajoie qui aime Berne.
Sommaire
- - LHC: dur de marquer (dès 2:00)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 21:00)
- EHCB: Rajala éternel (dès 27:15)
- HCFG: Taibel en approche (dès 38:35)
- GSHC: les Aigles planent (dès 57:00)
- Ce qui nous a fait mousser: Lugano (dès 51:55)
- HCA: Berne berné (dès 1:08:40)
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
20
30
52
2
Rapperswil-Jona Lakers
20
4
39
3
Lausanne HC
21
18
37
4
Genève-Servette HC
20
-4
36
5
EV Zoug
20
5
34
6
HC Fribourg-Gottéron
20
10
33
7
ZSC Lions
20
12
31
8
HC Lugano
20
8
31
9
SCL Tigers
20
-3
27
10
EHC Bienne
19
3
26
11
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Berne
19
-12
20
13
HC Ambri-Piotta
20
-26
19
14
HC Ajoie
20
-32
11