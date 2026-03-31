Fribourg jouera un match décisif, pas Patrik Nemeth

Pour ce 37e épisode de la saison 8 de Cold Facts, on revient sur l'acte VI de ce Rapperswil - Fribourg avec, notamment, la charge de Patrik Nemeth.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 37e épisode, coup de projecteur sur l’acte VI du quart entre Fribourg et Rappi avec cette horreur de charge de Nemeth et la victoire des Dragons.

Sommaire

- HCFG: Nemeth, un geste inqualifiable (dès 1:34)

- Swiss League: Sierre mène (32:25)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.