Pour ce 33e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous nous sommes spécifiquement attardés sur le troisième acte de la série entre Fribourg et Rapperswil, ainsi que le deuxième match du play-out entre Ajoie et Ambri.

Retour sur la première victoire de Fribourg et la défaite d'Ajoie

Retour sur la première victoire de Fribourg et la défaite d'Ajoie

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Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 33e épisode, on se concentre sur la victoire 4-0 de Fribourg sur Rappi pour revenir à 2-1 dans la série. Et on termine avec Ajoie mené 2-0 dans le play-out.

- HCFG: un pauvre-play en berne, mais une victoire sans discussion (0:58)

- HCA: vouivre virgule elle perd (21:32)

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