Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 24e épisode, on parle encore d’Ambri, des premiers pas de Dubé à Bienne, d’un Gottéron qui sait gagner, de Zurich et d’un LHC en petite forme
- HCAP: le cirque épisode 3 (dès 2:35)
- HCA: bon hors de Porren (10:10)
- Les paris avec JOUEZSPORT (23:45)
- EHCB: Dubé adoubé? (29:15)
- HCFG: rester 2e (47:20)
- GSHC: pas se croire trop beau (1:01:45)
- Ce qui nous a fait mousser: Zurich 📈 (1:11:15)
- LHC: cherche leaders désespérément (1:16:50)
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
43
56
93
2
HC Fribourg-Gottéron
44
42
83
3
HC Lugano
44
31
78
4
Genève-Servette HC
44
9
77
5
ZSC Lions
44
25
77
6
Lausanne HC
45
18
73
7
Rapperswil-Jona Lakers
44
-16
64
8
EV Zoug
44
-15
64
9
SC Berne
44
-8
61
10
SCL Tigers
45
1
61
11
EHC Bienne
44
-17
58
12
EHC Kloten
44
-23
50
13
HC Ambri-Piotta
44
-42
49
14
HC Ajoie
45
-61
39