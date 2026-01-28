DE
Cold Facts
État des lieux général avant la pause olympique

Pour ce 24e épisode, nous avons effectué un détour inhabituel par Ambri et Zurich. De plus, nous nous sommes évidemment penchés sur la destinée des cinq clubs romands de National League.
Publié: 17:01 heures
|
Dernière mise à jour: 17:02 heures
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 24e épisode, on parle encore d’Ambri, des premiers pas de Dubé à Bienne, d’un Gottéron qui sait gagner, de Zurich et d’un LHC en petite forme

- HCAP: le cirque épisode 3 (dès 2:35)
- HCA: bon hors de Porren (10:10)
- Les paris avec JOUEZSPORT (23:45)
- EHCB: Dubé adoubé? (29:15)
- HCFG: rester 2e (47:20)
- GSHC: pas se croire trop beau (1:01:45)
- Ce qui nous a fait mousser: Zurich 📈 (1:11:15)
- LHC: cherche leaders désespérément (1:16:50)

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
43
56
93
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
44
42
83
3
HC Lugano
HC Lugano
44
31
78
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
44
9
77
5
ZSC Lions
ZSC Lions
44
25
77
6
Lausanne HC
Lausanne HC
45
18
73
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
44
-16
64
8
EV Zoug
EV Zoug
44
-15
64
9
SC Berne
SC Berne
44
-8
61
10
SCL Tigers
SCL Tigers
45
1
61
11
EHC Bienne
EHC Bienne
44
-17
58
12
EHC Kloten
EHC Kloten
44
-23
50
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
44
-42
49
14
HC Ajoie
HC Ajoie
45
-61
39
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
National League
National League
HC Bienne
HC Bienne
HC Ajoie
HC Ajoie
Genève Servette HC
Genève Servette HC
Lausanne HC
Lausanne HC
