Pour ce 24e épisode, nous avons effectué un détour inhabituel par Ambri et Zurich. De plus, nous nous sommes évidemment penchés sur la destinée des cinq clubs romands de National League.

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 24e épisode, on parle encore d’Ambri, des premiers pas de Dubé à Bienne, d’un Gottéron qui sait gagner, de Zurich et d’un LHC en petite forme

- HCAP: le cirque épisode 3 (dès 2:35)

- HCA: bon hors de Porren (10:10)

- Les paris avec JOUEZSPORT (23:45)

- EHCB: Dubé adoubé? (29:15)

- HCFG: rester 2e (47:20)

- GSHC: pas se croire trop beau (1:01:45)

- Ce qui nous a fait mousser: Zurich 📈 (1:11:15)

- LHC: cherche leaders désespérément (1:16:50)

