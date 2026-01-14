Pour ce 22e épisode, on évoque les turbulences au LHC avant le derby contre un Genève en feu, l’arrivée de Jamiro Reber à Fribourg et Bienne qui doit gagner les matchs décisifs.

Des dynamiques différentes pour les Romands

Des dynamiques différentes pour les Romands

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

LHC: gardiens pas en paix (dès 2:05)

GSHC: Peltonen heureux (dès 30:40)

Les paris avec JOUEZSPORT (dès 44:06)

HCFG: Jamiro: QUOI?! (dès 48:45)

EHCB: gagner les bons matchs (dès 1:04:57)

Ce qui nous a fait mousser: la pato de Milan (dès 1:13:43)

HCA: y croire encore (dès 1:18:27)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.