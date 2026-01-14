DE
Cold Facts
Des dynamiques différentes pour les Romands

Pour ce 22e épisode, on évoque les turbulences au LHC avant le derby contre un Genève en feu, l’arrivée de Jamiro Reber à Fribourg et Bienne qui doit gagner les matchs décisifs.
Publié: il y a 28 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

  • LHC: gardiens pas en paix (dès 2:05)
  • GSHC: Peltonen heureux (dès 30:40)
  • Les paris avec JOUEZSPORT (dès 44:06)
  • HCFG: Jamiro: QUOI?! (dès 48:45)
  • EHCB: gagner les bons matchs (dès 1:04:57)
  • Ce qui nous a fait mousser: la pato de Milan (dès 1:13:43)
  • HCA: y croire encore (dès 1:18:27)

N'hésitez pas à nous poser vos questions

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
40
47
84
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
40
34
74
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
40
7
70
4
Lausanne HC
Lausanne HC
40
22
68
5
HC Lugano
HC Lugano
38
26
66
6
ZSC Lions
ZSC Lions
39
21
66
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
39
-8
62
8
EV Zoug
EV Zoug
38
-9
58
9
SCL Tigers
SCL Tigers
39
4
54
10
SC Berne
SC Berne
39
-11
51
11
EHC Bienne
EHC Bienne
39
-16
49
12
EHC Kloten
EHC Kloten
39
-20
46
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
39
-36
45
14
HC Ajoie
HC Ajoie
39
-61
29
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
