Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
- LHC: gardiens pas en paix (dès 2:05)
- GSHC: Peltonen heureux (dès 30:40)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 44:06)
- HCFG: Jamiro: QUOI?! (dès 48:45)
- EHCB: gagner les bons matchs (dès 1:04:57)
- Ce qui nous a fait mousser: la pato de Milan (dès 1:13:43)
- HCA: y croire encore (dès 1:18:27)
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
40
47
84
2
HC Fribourg-Gottéron
40
34
74
3
Genève-Servette HC
40
7
70
4
Lausanne HC
40
22
68
5
HC Lugano
38
26
66
6
ZSC Lions
39
21
66
7
Rapperswil-Jona Lakers
39
-8
62
8
EV Zoug
38
-9
58
9
SCL Tigers
39
4
54
10
SC Berne
39
-11
51
11
EHC Bienne
39
-16
49
12
EHC Kloten
39
-20
46
13
HC Ambri-Piotta
39
-36
45
14
HC Ajoie
39
-61
29
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation