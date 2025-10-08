Pour ce 9e épisode de la huitième saison de Cold Facts, nous répondons à vos questions concernant la National League et nous parlons, évidemment, d'Ambri-Piotta.

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 9e épisode, c’est GROSSES KINO avec Cereda et Duca qui quittent Ambri, Treille limogé, Ehlers à Berne et toutes vos questions.

Sommaire:

- Ambri: Absolute Cinema! (dès 1:19)

- Ce qui nous a fait mousser: Ehlers à Berne (dès 12:55)

- GSHC: Treille out (dès 18:14)

- LHC: Suomela blessé (dès 45:40)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 1:12:12)

- HCFG: alors ce PP? (dès 1:15:52)

- EHCB: Bien mieux (dès 1:36:13)

