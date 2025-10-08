Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 9e épisode, c’est GROSSES KINO avec Cereda et Duca qui quittent Ambri, Treille limogé, Ehlers à Berne et toutes vos questions.
Sommaire:
- Ambri: Absolute Cinema! (dès 1:19)
- Ce qui nous a fait mousser: Ehlers à Berne (dès 12:55)
- GSHC: Treille out (dès 18:14)
- LHC: Suomela blessé (dès 45:40)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 1:12:12)
- HCFG: alors ce PP? (dès 1:15:52)
- EHCB: Bien mieux (dès 1:36:13)
N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
12
25
32
2
Lausanne HC
13
22
27
3
Rapperswil-Jona Lakers
12
12
26
4
EV Zoug
12
5
23
5
ZSC Lions
12
12
23
6
HC Fribourg-Gottéron
12
11
21
7
Genève-Servette HC
12
-17
20
8
EHC Kloten
13
-6
16
9
EHC Bienne
11
2
14
10
SCL Tigers
12
-9
14
11
HC Lugano
12
-4
13
12
SC Berne
11
-13
11
13
HC Ambri-Piotta
12
-19
7
14
HC Ajoie
12
-21
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation