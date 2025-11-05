Cold Facts en public et avec trois invités de marque

Pour ce 13e épisode, on s’est offert un 2e live. Cette fois-ci au Montana’s à Lausanne avec l’ancien Lausannois et Genevois Benjamin Antonietti, John Gobbi, CEO de Fribourg, et Théo Rochette, attaquant du LHC.

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Sommaire

- Comment gérer son après-carrière avec Benjamin Antonietti et John Gobbi (dès 0:11)

- Interview de Théo Rochette, retour sur sa blessure, sur l’équipe de Suisse, sur son passage au Canada et sur la place qu’il tient actuellement au LHC (dès 27:54)

