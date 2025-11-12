Pour ce 14e épisode, on se lance dans un ce qui nous a plu/déplu après plus de 20 journées de National League pour nos 5 Romands tout en parlant de l’actu des derniers jours.

Ce qui nous a plu et déplu pour chaque club romand

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Sommaire

- HCFG: Berra et le 7e import (dès 1:04)

- HCA: Berthoud et Pedretti (dès 15:51)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 25:20)

- GSHC: Ignatavicius et Gautschi (dès 30:01)

- EHCB: Haas et le box play (dès 42:21)

- Ce qui nous a fait mousser: le futur de Fischer (dès 51:56)

- LHC: Rochette et Jäger (dès 56:43)

- Le reste de l’actu (dès 1:11:56)

