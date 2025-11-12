Ce qui nous a plu et déplu pour chaque club romand

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Sommaire
- HCFG: Berra et le 7e import (dès 1:04)
- HCA: Berthoud et Pedretti (dès 15:51)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 25:20)
- GSHC: Ignatavicius et Gautschi (dès 30:01)
- EHCB: Haas et le box play (dès 42:21)
- Ce qui nous a fait mousser: le futur de Fischer (dès 51:56)
- LHC: Rochette et Jäger (dès 56:43)
- Le reste de l’actu (dès 1:11:56)
N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
22
34
55
2
Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
23
18
40
4
EV Zoug
21
6
37
5
ZSC Lions
22
17
37
6
Genève-Servette HC
22
-9
36
7
HC Fribourg-Gottéron
21
11
35
8
HC Lugano
21
12
34
9
EHC Bienne
21
0
27
10
SCL Tigers
21
-5
27
11
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Berne
21
-14
22
14
HC Ajoie
21
-33
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation