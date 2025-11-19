Contenu tiers
Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 15e épisode, on répond à vos nombreuses questions concernant les cinq Romands et d’autres d’ordre général
- EHCB: cherche buteur (dès 1:25)
- HCA: 4 points! (dès 17:55)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 32:35)
- HCFG: DLR on fire (dès 36:45)
- Ce qui nous a fait mousser: SL et NL (dès 58:00)
- GSHC: un p’tit Beck (dès 1:02:15)
- LHC: Blessures (dès 1:11:25)
N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
24
36
58
2
Lausanne HC
25
20
44
3
Rapperswil-Jona Lakers
24
-4
42
4
HC Fribourg-Gottéron
24
15
41
5
ZSC Lions
24
18
41
6
EV Zoug
23
4
40
7
HC Lugano
24
16
40
8
Genève-Servette HC
24
-9
39
9
SCL Tigers
24
-5
31
10
HC Ambri-Piotta
24
-23
28
11
EHC Kloten
24
-14
28
12
SC Berne
23
-10
27
13
EHC Bienne
23
-8
27
14
HC Ajoie
24
-36
15
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation