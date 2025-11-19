Pour ce 15e épisode de la huitième saison de Cold Facts, nous avons répondu à de nombreuses questions d'auditeurs. Au menu, bien entendu, les cinq clubs romands et un petit tour en Swiss League au passage.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 15e épisode, on répond à vos nombreuses questions concernant les cinq Romands et d’autres d’ordre général

- EHCB: cherche buteur (dès 1:25)

- HCA: 4 points! (dès 17:55)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 32:35)

- HCFG: DLR on fire (dès 36:45)

- Ce qui nous a fait mousser: SL et NL (dès 58:00)

- GSHC: un p’tit Beck (dès 1:02:15)

- LHC: Blessures (dès 1:11:25)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.