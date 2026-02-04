Anthony Huguenin, sauveur de la Tchaux

Pour ce 25e épisode, on revient sur la finale de la Coupe de Suisse avec une victoire du HCC sur Sierre en prolongation, sans oublier nos 5 Romands de National League avant la pause olympique

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

- Huguenin ce héros de la Coupe (dès 1:09)

- Pause bienvenue pour Ajoie / le play-in inatteignable pour Bienne? (9:24)

- LHC, une victoire décisive? / Genève a un coup de mou / Fribourg semble plus fort physiquement (28:53)

