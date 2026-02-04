DE
Cold Facts
Anthony Huguenin, sauveur de la Tchaux

Pour ce 25e épisode, on revient sur la finale de la Coupe de Suisse avec une victoire du HCC sur Sierre en prolongation, sans oublier nos 5 Romands de National League avant la pause olympique
Publié: 16:58 heures
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

- Huguenin ce héros de la Coupe (dès 1:09)
- Pause bienvenue pour Ajoie / le play-in inatteignable pour Bienne? (9:24)
- LHC, une victoire décisive? / Genève a un coup de mou / Fribourg semble plus fort physiquement (28:53)

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
46
61
102
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
47
42
88
3
HC Lugano
HC Lugano
46
34
81
4
ZSC Lions
ZSC Lions
46
27
80
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
46
3
77
6
Lausanne HC
Lausanne HC
46
21
76
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
46
-14
67
8
EV Zoug
EV Zoug
46
-16
67
9
SC Berne
SC Berne
46
-4
64
10
SCL Tigers
SCL Tigers
46
4
64
11
EHC Bienne
EHC Bienne
46
-22
59
12
EHC Kloten
EHC Kloten
46
-23
53
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
46
-44
52
14
HC Ajoie
HC Ajoie
47
-69
39
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
