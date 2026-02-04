Anthony Huguenin, sauveur de la Tchaux

Contenu tiers
Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
- Huguenin ce héros de la Coupe (dès 1:09)
- Pause bienvenue pour Ajoie / le play-in inatteignable pour Bienne? (9:24)
- LHC, une victoire décisive? / Genève a un coup de mou / Fribourg semble plus fort physiquement (28:53)
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
46
61
102
2
HC Fribourg-Gottéron
47
42
88
3
HC Lugano
46
34
81
4
ZSC Lions
46
27
80
5
Genève-Servette HC
46
3
77
6
Lausanne HC
46
21
76
7
Rapperswil-Jona Lakers
46
-14
67
8
EV Zoug
46
-16
67
9
SC Berne
46
-4
64
10
SCL Tigers
46
4
64
11
EHC Bienne
46
-22
59
12
EHC Kloten
46
-23
53
13
HC Ambri-Piotta
46
-44
52
14
HC Ajoie
47
-69
39
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation