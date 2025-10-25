Ce samedi soir, Lausanne reçoit Ambri entraîné depuis peu par le duo René Matte et Eric Landry. Ce dernier a de bons souvenirs de Malley où il y a évolué durant deux ans. Il y a aussi été l'acteur malheureux d'une drôle d'histoire dont il aimerait bien ne plus parler.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Eric Landry a vécu un début de saison mouvementé avec Ambri-Piotta. Assistant de Luca Cereda, il a vécu de l'intérieur la brouille qui a enflammé le Tessin et provoqué le départ du coach, du directeur sportif et du président. Il ne veut pas s'étendre sur le sujet: «Il s'est passé deux ou trois trucs, oui. Mais depuis que c'est arrivé, le message de tout le monde est de passer à autre chose. C'est ma mentalité et celle que nous aimerions faire passer.»

Nous? Oui, nous car il est en binôme avec René Matte pour assurer la succession de Luca Cereda. «Chacun s'occupe de ce qui était son domaine auparavant et nous avons pris des tâches supplémentaires, poursuit-il. Il gère la défense et le box-play tandis que moi je gère les attaquants et le power-play.» Était-il prêt à un tel chamboulement? «Pour être honnête? Non, c'était inenvisageable pour moi. Je pense que j'étais prêt techniquement à prendre une plus grande place. Mais jamais je ne pensais que cela arriverait aussi rapidement et de cette manière.»

«Lausanne? Un lieu spécial pour moi»

Ce samedi soir, il va revenir à Lausanne où il y a donné ses premiers coups de patins en Europe. C'était en 2003. «C'est un lieu spécial pour moi, précise-t-il. Quand je suis arrivé ici, je ne connaissais rien de l'Europe. J'y ai vécu deux belles années.» Ses fils, joueurs d'Ambri aujourd'hui, sont nés avant et après son passage vaudois. «Mais ils sont nés au Canada, poursuit-il. De Lausanne, j'ai gardé de belles amitiés. Lors de mes précédents passages, j'ai toujours pris la peine de revoir certaines personnes. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à penser. Elles me connaissent suffisamment et ne seront pas surprises de ne pas avoir de mes nouvelles (rires).»

Après sa carrière de joueur, Éric Landry a passé huit saisons au Québec avec l'équipe de Gatineau. Il a d'abord été assistant puis entraîneur principal. Il n'est revenu en Suisse qu'en 2020 près d'une décennie après avoir raccroché les patins.

De cette époque lausannoise, il doit forcément vivre avec une autre image. Celle de son visage tuméfié après une terrible charge de Jeff Shantz lors d'un barrage houleux face à Fribourg Gottéron. Mais comme si la douleur physique ne suffisait pas, il y a ensuite eu «l'affaire» de la fameuse photo truquée. Dans un communiqué de presse, le LHC avait transmis un cliché sur lequel sa balafre avait été amplifiée avec plusieurs points suture supplémentaires. Une manipulation découverte, à l'époque, par «La Liberté» et qui avait sérieusement entaché le directoire vaudois.

Photo: La Liberté

Un épisode que le principal intéressé n'évoque pas avec plaisir, même plus de 20 ans après. «Si l'on cherche mon nom sur internet, cette photo est l'une des premières qui ressort, remarque-t-il. Ce n'est pas un moment sur lequel j'ai trop envie de revenir même si je comprends qu'on l'associe à mes années lausannoises. Je crois que c'est malheureusement inévitable.» Il demandera gentiment de ne pas s'étendre sur ce sujet. Requête évidemment acceptée.

Un duo magique

Surtout que de son passage à Lausanne, il n'y a pas eu que ce dernier match à Fribourg. Bien au contraire d'ailleurs. «Je me souviens encore de Malley (ndlr il dit d'ailleurs encore de Malley pour évoquer l'actuelle patinoire du LHC) et de son ambiance, remarque-t-il. C'était spécial pour moi qui venais d'Amérique du Nord. Quand je reviens à Lausanne, j'essaie toujours de croiser Andrei Bashkirov. C'est quelqu'un avec qui nous avions une bonne connexion sur et hors de la glace.»

Lors de la première saison d'Eric Landry à Lausanne, il était le meilleur compteur derrière le canonnier russe. Les deux hommes formaient une paire redoutable. Et sans «l'affaire», on aurait sans doute encore plus de souvenirs de ce duo magique.

Photo: KEYSTONE



