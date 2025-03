Samuel Kreis et le CP Berne, les oreilles en bas. Photo: Pius Koller

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Qu'il soient venus en tram depuis le centre-ville entassés dans la ligne 9, à pied depuis les quartiers voisins, en Opel Corsa depuis l'Oberland ou entre amis depuis la Suisse romande, où ils sont nombreux, les fans du CP Berne sont tous arrivés à l'Allmend avec un double espoir ce mercredi. Déjà, voir chuter le rival régional, ce HC Fribourg-Gottéron qui fait désormais office de meilleur ennemi du club de la capitale, aurait été un réel plaisir pour les fans bernois. Mais, bien sûr, la priorité était de se qualifier pour les demi-finales des play-off, enfin.

Voilà en effet depuis 2019, une éternité pour un club champion de Suisse à seize reprises, que les Ours n'ont plus atteint le dernier carré. Voilà six ans maintenant, les Bernois avaient même été sacrés champions. Depuis, le bilan est maigre, très maigre. Soit les Ours ne se sont pas qualifiés pour les play-off, soit ils en ont été sortis dès le premier tour. Les classements en saison régulière ne sont pas plus réjouissants: 9e, 9e, 11e, 8e et 5e. Indigne de l'histoire de l'un des plus grands clubs de l'histoire du hockey suisse, assurément.

Un tifo de fort belle facture en début de match

Alors, cette saison, après la troisième place en saison régulière, l'espoir était revenu, la confiance aussi. Et si le grand CP Berne était de retour? Les ultras y croyaient fort et ont été à la hauteur de ce match VII, en déployant un tifo de fort belle facture avant le début de la rencontre. Le gigantesque ours présenté avait de quoi intimider le joueur le plus chevronné, tut comme l'ambiance de feu dans une patinoire pleine, bien sûr, avec 17'301 spectatrices et spectateurs, dont un bloc visiteurs plein à ras bord. Berne, revenu de nulle part dans cette série, mené 3-1 voilà encore une semaine, avait la chance de jouer la qualification chez lui dans un match VII. Une occasion de marquer les esprits et, donc, d'atteindre les demi-finales. C'est dans ce genre de rencontres que s'écrit l'histoire d'un club. Mais encore faut-il gagner...

«La seule chose qui me fait peur, c'est leur gardien...»

Martin, venu en voisin d'Ostermundigen, n'envisageait d'ailleurs pas une autre issue que la victoire ce mercredi. En attendant sagement son Bärezipfu im Zwirbeli, avec moutarde bien sûr, ce supporter acharné du CP Berne, venu seul au match, livrait son sentiment, une heure avant le début des hostilités. «Fribourg a plus de talent individuel, notamment avec ses Suédois. Mais cette année, on sent qu'on a une véritable équipe à Berne. Je pense que collectivement on est meilleurs. Et dans un match VII, ça peut faire la différence. La seule chose qui me fait peur, c'est leur gardien...», assurait-il, maillot de Renato Tosio sur le dos. Reto Berra contre les Ours? Le scénario du match a donné raison à Martin, tant le gardien de Gottéron s'est montré brillant ce mercredi, réussissant notamment un arrêt exceptionnel face à Romain Loeffel à la 55e, alors que Berne comptait deux buts de retard et aurait pu faire douter les Dragons en revenant à une longueur.

17'031 spectatrices et spectateurs ce mercredi à l'Allmend: le «meilleur public d'Europe» a encore une fois fait le job. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Les Ours ont tenté de mettre une grosse pression d'entrée sur cette partie, mais se sont heurtés à une équipe de Gottéron disciplinée. L'intensité était folle, notamment lors d'une incroyable séquence au coeur du premier tiers, lorsque le jeu n'a pas été interrompu pendant près de huit minutes! Le puck allait d'un côté à l'autre de la patinoire, les mises en échec se succédaient, et les équipes changeaient de lignes sans pouvoir souffler le moindre instant. Une vraie dose de hockey de haut niveau pour le public, tandis que les joueurs, eux, savaient pertinemment que la moindre baisse de concentration, le moindre détail, pouvait coûter cher. Quel spectacle! La preuve que même sans but, un tiers peut être rempli de dramaturgie, tant la tension était mesurable dans cet Allmend à guichets fermés.

Adam Reideborn aurait-il été un meilleur choix dans les buts?

Sans Austin Czarnik, le meilleur compteur de la saison régulière, Berne manquait toutefois d'inspiration en attaque, et a craqué trois fois défensivement en dix minutes, entre la 26e et la 36e, laissant filer des Dragons irrésistibles sur le plan de l'efficacité. L'occasion aussi de constater que Philip Wüthrich ne ressemblait pas exactement à Nikolaï Khabibulin ou Dominik Hasek ce mercredi, et que la question de savoir si Berne n'aurait pas mieux fait de titulariser Adam Reideborn a logiquement été posée au directeur sportif Martin Plüss après la rencontre. «Adam a bien joué lors de ces play-off. Je trouve qu'il a été meilleur que lors de la saison régulière. Mais c'était très simple: notre défenseur Hardy Häman Aktell était rétabli et on voulait le voir sur la glace. Donc c'était que clair Philip Wüthrich serait titulaire. Et il a très bien joué. Mais c'est sûr que tu dois faire un choix au niveau des étrangers», a répondu l'ancienne gloire du CP Berne, qui assume donc cette décision, laquelle s'est au final révélé perdante.

Marc Marchon et Simon Moser, abattus. Photo: keystone-sda.ch

Les Ours, menés de trois longueurs à l'assaut du dernier tiers, n'ont cependant rien lâché et sont revenus sur la glace sous les encouragements impressionnants d'un Mur qui leur ordonnait de tout donner durant les vingt dernières minutes. Simon Moser et ses coéquipiers ont volontiers obéi et une inspiration audacieuse de leur coach Jussi Tapola, lequel a demandé à son gardien de sortir à la 50e pour permettre à Berne de jouer à 6 contre 5, s'est révélée payante. Marcus Sörensen a certes bien failli plier l'affaire sur une action solitaire dans la foulée, n'arrivant toutefois pas à marquer dans la cage vide, mais Reto Berra a craqué à la 52e face à Simon Moser, enfin, prouvant son humanité, et l'Allmend a rugi de plaisir.

L'arrêt décisif de Reto Berra face à Romain Loeffel à la 55e

Berne a alors cru à la remontée impossible, ayant huit minutes pour marquer deux fois et arracher la prolongation. L'histoire du hockey sur glace a déjà connu retournement de situation bien plus spectaculaire et il s'en est fallu de très peu que Berne revienne à une longueur, par Romain Loeffel, on l'a dit. Il aurait fallu plus de justesse technique, plus de grinta aussi peut-être, pour aller chercher ce but de l'espoir qui aurait alors fait trembler les jambes et les têtes fribourgeoises. Il n'est jamais venu et c'est en contre, à la 58e, que Jakob Lilja est allé inscrire le 1-4 pour classer l'affaire.

«Berne capitule»

Les premiers supporters bernois commençaient à quitter la patinoire sous les «Auf Wiedersehen» moqueurs venus du bloc fribourgeois, lequel s'est même permis un chambrage en bonne et due forme en sortant une banderole «Berne capitule» qui n'a provoqué aucune réaction, dans la patinoire du moins. Le kop bernois a continué à chanter et à soutenir son équipe, même quand tout était perdu. Un ultime salut à ses joueurs, désormais en vacances, puis le public s'en est allé, tête basse, laissant la lumière s'éteindre sur l'Allmend. L'espoir, la fureur, puis la nuit. L'histoire des play-off. La cruauté d'un match VII. La beauté du hockey sur glace.