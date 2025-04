Le licenciement de Christian Dubé a provoqué un séisme à Fribourg. Lorsque son successeur Patrick Émond a été renvoyé, il y a eu une réplique. Mais depuis que Lars Leuenberger est aux commandes, plus personne ne parle du Québécois.

«La série Zurich-Davos m'intéresse plus que Fribourg-LHC»

1/5 Christian Dubé a été l'homme fort de Gottéron pendant neuf ans. Photo: PIUS KOLLER

Stephan Roth

Pendant neuf ans, Christian Dubé (47 ans) a été directeur sportif puis entraîneur de Fribourg Gottéron avnat d'être licencié au printemps dernier à la suite de l'élimination en demi-finales contre Lausanne. Aujourd'hui, le Québécois voit le club dans lequel il a mis tout son cœur mener 3-1 dans la série contre Lausanne et avoir une petite option pour atteindre sa finale pour la première fois depuis 2013.

«Je dois avouer que je ne regarde pas tous les matches. La dernière fois que j'ai regardé, c'était au troisième tiers, nous explique-t-il. Je ne suis pas un grand fan de cette série. La demi-finale entre Zurich et Davos est bien meilleure.»

Est-il toujours blessé par son licenciement ? «J'ai des sentiments mitigés», répond l'ex-attaquant qui détient le record de points en play-off avec 162 unités à son compteur. «J'aurais aimé être encore là. J'aime les joueurs et je suis heureux pour eux. J'ai encore engagé 90% d'entre eux. Les licenciements d'entraîneurs font partie du métier. Mais la manière n'était pas correcte de mon point de vue».

«Lars est un bon coach»

Le fait que Fribourg marche à nouveau ne le surprend pas: «Nous avions terminé le championnat régulier à la deuxième place la saison dernière et l'équipe est encore meilleure aujourd'hui». Pourtant, sous son successeur et ex-adjoint Patrick Émond, les choses n'ont pas du tout marché. «L'équipe était tellement au fond du trou qu'il fallait faire quelque chose», conçoit-il. La direction de Gottéron était du même avis et a remplacé le Canadien avant Noël par Lars Leuenberger, qui était de toute façon déjà prévu comme assistant de Roger Rönnberg à partir de la saison prochaine.

Depuis, plus personne ne semble parler de Christian Dubé sur les bords de la Sarine. L'ex-coach ne tarit pas d'éloges sur son ancien coéquipier à Berne: «Lars est un bon et dur coach. Et il est assez intelligent pour savoir ce qu'il faut faire».

Liens rompus

Tactiquement, Gottéron a fait un grand pas en avant par rapport à l'année dernière et trouve maintenant des solutions contre Lausanne. Chrisitan Dubé fait toutefois remarquer qu'il y a «beaucoup de points d'interrogation» chez les Vaudois. Si Fribourg atteint la finale, le défi contre les ZSC Lions ou le HC Davos sera encore tout autre.

Si cela lui a finalement coûté sa place, il précise ne pas regretter d'avoir quitté le bureau du directeur sportif pour prendre place derrière la bande. En ce qui concerne son avenir, il est ouvert à tout. Aujourd'hui, c'est clair: il restera en Suisse. Mais les liens avec Fribourg Gottéron sont coupés par la famille: les fils de Dubé, Liam (17 ans), qui va partir en Amérique du Nord, et Sky (14 ans), qui va rejoindre une autre équipe junior suisse, quittent le club.