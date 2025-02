Des visites à la patinoire, un style de vie luxueux et beaucoup de voyages: c'est ainsi que les femmes de joueurs se présentent sur Instagram et TikTok. Taylor Huska, influenceuse et partenaire du gardien de Lugano Adam Huska, donne un aperçu des coulisses.

1/7 Taylor Huska (25 ans) habite à Lugano depuis octobre 2024. En raison de la carrière de son mari, l'Américaine doit régulièrement déménager et a déjà vécu entre autres en Russie, aux Etats-Unis, en Slovaquie et en Suisse. Photo: Stefanie Arni

Rebecca Spring et Stefanie Arni

Dans le football, le phénomène est bien connu: les compagnes de joueurs partagent leur vie luxueuse sur les réseaux sociaux. Le hockey sur glace n’échappe plus à cette tendance. De plus en plus de femmes de joueurs de National League cumulent les abonnés et deviennent des influenceuses à part entière.

C’est le cas de Taylor Huska, épouse du gardien de Lugano Adam Huska. «J’ai commencé TikTok cet été, juste pour m’amuser», raconte-t-elle. «Mais certaines vidéos sont devenues virales, relayées par des pages de hockey.» Résultat: des milliers de nouveaux abonnés, notamment en Suisse. Entre voyages, quotidien et soirées au stade, son contenu lui rapporte désormais de l’argent.

Une vie d’errance

Constance et stabilité ne font pas partie du quotidien de Taylor et Adam Huska. Début octobre, le futur du gardien slovaque était encore incertain. Puis Lugano l’a appelé: départ immédiat pour le Tessin. Une semaine plus tard, Taylor et leur teckel Jimmy le rejoignaient. «Quitter un endroit est toujours difficile, mais on s’y habitue», confie l’Américaine de 25 ans. À Lugano, elle a rapidement trouvé son QG: le Mauri Café. «Le matcha y est excellent, et les croissants aussi», sourit-elle.

Clichés et critiques

Taylor Huska partage ces instants sur ses réseaux: courses à la Coop, promenades au bord du lac, apéros à Zermatt… Mais les critiques fusent. «Ce n’est pas un vrai travail», entend-elle souvent. Pour elle, il ne s’agit pas seulement d’argent: «Cette vie est parfois très solitaire. Partager notre quotidien sur les réseaux nous permet de nous sentir connectées.» D’autant que les clichés sur les femmes de joueurs viennent souvent de l’image des stars de la NHL aux salaires faramineux. Or, beaucoup de hockeyeurs gagnent bien moins. En parallèle de ses vidéos, Taylor Huska travaille dans le marketing d’une société de cartes de crédit.

De la NHL à la Suisse

Adam Huska a été drafté en 2015 par les New York Rangers avant d’évoluer en AHL avec le Hartford Wolf Pack. Il a disputé un match en NHL en 2021 avant de rejoindre la KHL à Nijni-Novgorod en 2022. Depuis octobre 2024, il est le dernier rempart du HC Lugano.

Une aubaine pour le tourisme suisse

D’autres femmes de hockeyeurs ont flairé le filon. Enni Korpela, compagne d’Antti Suomela (Lausanne HC), partage son quotidien vaudois avec son petit chien. Selma Sivic, mariée au défenseur de Kloten Thomas Grégoire, fait découvrir sa vie en Suisse à ses abonnés. Zermatt, Andermatt, Zurich… Les plus beaux endroits du pays défilent sur leurs comptes, offrant une publicité gratuite au tourisme suisse. Un coup de projecteur inattendu, mais efficace.