«Cette série Davos - Fribourg tombe dans l'irrationnel»

Entre superstition, hommage à la ferveur fribourgeoise et éloge des «bosseurs» davosiens, notre confrère zurichois nuance ses certitudes… sans renoncer à croire encore en la Mission 32. Acte IV du débat entre nos journalistes.

Grégory Beaud et Stephan Roth

Stephan Roth: «Je laisse mon collier à la maison»

«Quatre matches, quatre victoires à l’extérieur. Si cela continue jusqu’au bout, Fribourg sera champion pour la première fois. Mais j’ose le pronostic que nous verrons au moins encore une victoire à domicile du HC Davos.

Tu vois, je deviens plus prudent avec mes prévisions. Peut-être parce qu’après les trajets à Fribourg, je suis fasciné par la culture hockey là-bas. L’attente y est immense, la passion sans limites pendant le match, et pourtant le monde ne s’écroule pas si cela ne marche pas: on chante jusqu’au bout et même après.

Comme ce supporter fribourgeois qui nous racontait avant le match qu’il porte toujours les mêmes sous-vêtements porte-bonheur — lavés, bien sûr — pour venir à la patinoire, j’ai moi aussi puisé dans le registre des superstitions. Vendredi, j’ai laissé à la maison ma chaîne au dragon argenté, que je porte sinon toujours autour du cou. Et je ferai pareil dimanche. Tu vois, je prends mon rôle très au sérieux.

Pour moi, ce sont les «bosseurs» du HCD qui font la différence. Simon Knak en tête, lui qui m’a convaincu dans les quatre matches de cette finale. Le Zurichois a envoyé un signal vendredi en chargeant Simon Seiler et en corrigeant le vengeur Maximilian Streule.

Du côté de Gottéron, les héros-surprises de la demi-finale, comme Jeremi Gerber et Jamiro Reber, ont en revanche disparu.»

Grégory Beaud: «Cette série tombe dans l’irrationnel»

«J’apprécie ta franchise quant à ton collier. Et cette anecdote me fait penser que Gottéron a déjà accompli quelque chose de spectaculaire dans cette finale. Il faut mesurer d’où tu viens et où tu en es aujourd’hui. De la machine davosienne censée rouler sur Fribourg, on en est désormais à te voir prendre des décisions irrationnelles par superstition, dans l’espoir de ne pas perdre la face.

Et cela tombe bien, car avec quatre matches et autant de défaites à domicile, cette finale glisse elle aussi dans l’irrationnel. Franchement, quel autre club que Gottéron pourrait imaginer gagner une série en sept actes avec uniquement des succès à l’extérieur? Je n’en vois aucun. Et je ne serais pas surpris que Fribourg prolonge la tendance ce dimanche à Davos. Avec ou sans ton collier.

Quant à tes fameux «bosseurs» du HCD, j’ai souri. Parce que si Simon Knak t’impressionne — et à juste titre — il confirme plutôt ma thèse qu’il ne contredit la tienne. Cette finale n’est pas décidée par les grands noms, mais par des détails, des joueurs de l’ombre et des héros inattendus. Exactement le terrain sur lequel Gottéron a bâti son printemps. Le prochain à sortir de l'ombre? Je mets une pièce sur Jan Dorthe.»