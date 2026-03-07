Ajoie prépare sereinement son play-out

Jeudi, le HC Ajoie a perdu un match face à son probable futur adversaire en play-out. Les Jurassiens se sont inclinés lors des tirs aux buts, mais ont montré des choses rassurantes en vue de la fin de saison.

Hasard du calendrier, le HC Ajoie se frottait à Ambri-Piotta pour sa 49e rencontre de la saison. Les deux formations semblent destinées à s'affronter lors des play-out réservés aux deux derniers de National League. Ce n'est mathématiquement pas encore une certitude, mais les chances sont grandes. C'est dans ce contexte que les deux équipes ont croisé le fer jeudi.

«Nous avons pris ce match comme le début d'une série contre eux, a remarqué Greg Ireland, coach des Vouivres. Ce n'est évidemment pas encore certain, mais nous pouvons tout de même nous projeter.» Et dans cette rencontre face aux Léventins, le Canadien a particulièrement aimé ce qu'il a vu offensivement. «Au lendemain de chaque match, j'analyse à la vidéo toutes les chances de buts que nous nous créons, précise-t-il. Et cette fois-ci, j'aurai du boulot (rires).»

Changement de lignes

Pour cette partie, le technicien avait décidé de changer son trio composé de Julius Nättinen, Phil-Michael Devos et Jonathan Hazen. «Nous ne marquions pas à 5 contre 5, précise Greg Ireland. Cette ligne devait créer davantage d'occasions. C'est pourquoi j'ai décidé de procéder à ce changement.» Ainsi Devos s'est retrouvé avec Killian Mottet et Cole Cormier, tandis que Pierre-Edouard Bellemare a été promu en première ligne au détriment de Jonathan Hazen.

Contre Ambri-Piotta, le HCA a inscrit ses deux buts à égalité numérique. De quoi, forcément, satisfaire le coach de la Raiffeisen Arena: «Si l'on tient compte du fait qu'environ dix joueurs sont absents pour blessure, je trouve que nous avons livré un match solide.» De quoi entrevoir la suite de cette saison - et donc les play-out - avec sérénité? «Oui, c'est dans cet état d'esprit que je me trouve actuellement.»

Finaliser l'intégration de Reunanen

S'il a peut-être trouvé son alignement offensif, Greg Ireland poursuit l'intégration de Tarmo Reunanen. «Je le trouve déjà bien intégré, tient à préciser Greg Ireland. Surtout si l'on voit dans quelles circonstances il a débarqué chez nous. La veille de son premier match, il a voyagé et passé des tests médicaux tout en prenant part à son premier entraînement. Je ne pouvais pas attendre plus de lui.»

Depuis, le Finlandais est monté en puissance aux côtés d'Anttoni Honka. Jeudi, pour sa deuxième apparition avec le HCA, Tarmo Reunanen a patiné durant plus de 26 minutes. Greg Ireland pense-t-il continuer à aligner les deux Nordiques sur la même paire? «Pour le moment, c'est ce qui me semble être le plus logique. Cela permet aussi à d'autres joueurs de prendre des responsabilités. J'ai beaucoup aimé la ligne composée de Gaël Christe et Yonas Berthoud.»

Power-play en chantier

Le power-play, par contre, n'a pas forcément donné satisfaction malgré plusieurs actions dangereuses. Est-ce lié au repositionnement d'Honka sur une aile afin de faire de la place à Tarmo Reunanen à la ligne bleue? «C'est peut-être là où l'intégration du nouveau venu n'est pas encore tout à fait terminée. Durant une rencontre, tu n'as pas dix opportunités. Contre Lugano, nous n'avions eu que deux minutes à 5 contre 4. Ce n'est finalement pas illogique que cela prenne encore un peu de temps.»

Ce samedi, le HCA accueillera Genève-Servette avant de se déplacer à Lausanne pour terminer sa saison régulière. Ces deux matches seront autant d'opportunités pour les Ajoulots de peaufiner leurs automatismes avant la série de tous les dangers contre Ambri-Piotta. L'an dernier, ils avaient donné du fil à retordre à Lugano à ce stade de la saison. Au vu des dernières sorties jurassiennes, il y a de quoi espérer une fin de saison plus rapide qu'en 2025.