«Avec Lucas, on joue d'une certaine manière et on ne va pas changer. C'est au troisième de s'adapter à nous et non l'inverse.» L'air de rien, Marcus Sörensen a peut-être donné un des clés pour trouver la solution au problème insoluble pour Pat Emond. Car l'ancien entraîneur des Dragons a tour à tour essayé Killian Mottet, Sandro Schmid voire Chris DiDomenico. C'est d'ailleurs durant les 39 minutes avec ce dernier que l'efficacité était la meilleure. Mais cela se faisait au détriment du reste de l'équipe.

Retour à la case départ donc. Et jusqu'à son dernier jour, l'ancien technicien n'a pas trouvé la bonne combinaison. «Il faut aussi dire que j'ai été blessé et n'ai pas toujours pu jouer à 100%, plaide Marcus Sörensen. Aujourd'hui, je peux dire que je suis plus proche de ma meilleure forme. Cela aide aussi.»

Les vis de Lars Leuenberger

Lorsqu'il est arrivé en poste, Lars Leuenberger a parlé de vis à resserrer d'un côté ou de l'autre pour mieux faire fonctionner la machine. Il ne parlait probablement pas d'une étagère Billy. Mais il est vrai que trouver un joueur à assembler avec les deux attaquants suédois peut revêtir la même difficulté. «Ce qui est important, c'est de trouver un joueur capable d'attaquer le filet et de ne pas rester trop en périphérie», remarque le technicien.

Un avis que partage Marcus Sörensen. Lorsqu'il doit décrire son coéquipier idéal, il détaille: «Un bon sens du jeu et une capacité à trouver les espaces. S'il sait se libérer, nous le trouverons avec Lucas. Et à l'inverse, il doit aussi être capable de jouer pour nous et nous faire un peu de place.» Depuis quelques matches, c'est Kevin Nicolet qui a ce rôle à la fois enviable et très en vue, mais également porteur d'une certaine dose de responsabilités. «Lorsqu'il a vu avec qui je l'avais aligné, je crois qu'il n'était pas serein, pouffe Lars Leuenberger. Mais Yves (ndlr Sarault, l'assistant) lui a beaucoup parlé et l'a rassuré.»

Et cela porte ses fruits puisque Kevin Nicolet a inscrit deux buts lors des deux derniers matches de Fribourg Gottéron ainsi qu'un lors de la Coupe Spengler. «J'essaie de ne pas trop me poser de questions, remarque-t-il. Mais c'est sûr que lorsque tu vois ton nom au tableau en première ligne, ça fait un peu bizarre (rires).» Mais sur la glace, on en oublierait presque que le No 37 appartient à un joueur qui a commencé sa saison en Swiss League, à Thurgovie.

«Bonne adaptation»

Sa présence en National League offre plus d'options à son entraîneur. Cela permet aussi de trouver un meilleur équilibre dans l'équipe. «Chacun doit comprendre et accepter son rôle», plaide Lars Leuenberger. Et c'est d'autant plus juste lorsque l'on doit servir de rampe de lancement pour Marcus Sörensen et Lucas Wallmark. Ce que Kevin Nicolet fait avec un certain brio.

Outre ses buts, il se montre dangereux et impliqué offensivement. Ses deux buts face à Zurich et Lugano ont été inscrits dans des styles bien différents. Le flair de plonger au second poteau vendredi et l'abnégation devant le but adverse pour reprendre un rebond. «C'est cette volonté de gratter et de ne pas avoir peur qui me plaît beaucoup», constate Lars Leuenberger.

Pour les deux Scandinaves, évoluer avec un jeune joueur n'est pas anodin. «Nous essayons de l'intégrer du mieux que nous pouvons, précise Marcus Sörensen. Nous savons que ce n'est pas évident de trouver sa place et ne nous sommes là pour l'aider. Depuis qu'il évolue avec nous, j'essaie de lui parler après chaque présence sur la glace pour lui donner de petits conseils sur le placement et sur la manière de se rendre disponible. Nous sommes conscients qu'il doit encore apprendre, mais je trouve que son adaptation est bonne.»

Prochainement, Jan Dorthe sera de retour du Mondial M20 et Sandro Schmid reviendra de blessure. De quoi donner des «vis» supplémentaires à Lars Leuenberger. Mais comme toujours, avec ces fameuses vis en trop, reste à voir si Leuenberger trouvera où les visser dans son alignement. «Avec les nombreux matches que nous avons à disputer», ce n'est pas quelque chose qui me fait peur.