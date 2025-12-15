Julien Sprunger a annoncé ce lundi avoir pris la décision de mettre un terme à sa carrière en fin de saison. L'emblématique capitaine de Fribourg Gottéron n'a connu qu'un club durant sa carrière.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Julien Sprunger a décidé de ne pas faire durer le suspense plus longtemps. En fin de contrat avec Fribourg Gottéron, le capitaine des Dragons a annoncé qu'il ne prolongerait pas l'aventure au terme de la saison actuelle. Celui qui fêtera ses 40 ans le 4 janvier prochain a révélé l'information sur les réseaux sociaux du club en fin de journée.

Cette sortie n'a finalement rien de surprenant pour celui qui a toujours dit ne pas vouloir jouer la saison de trop. Cette année, Julien Sprunger n'a pas perdu de son flair offensif, comme en témoignent ses 14 points en 32 matches depuis le début de l'exercice. Juste avant la pause de l'équipe nationale, il avait d'ailleurs joué un rôle majeur dans la démonstration fribourgeois face au leader davosien avec deux passes décisives.

Premier titre en 2024

Julien Sprunger n'a connu qu'un club dans l'élite puisqu'il a fait preuve d'une fidélité remarquable depuis ses débuts dans l'élite en 2002. À l'époque, il n'avait que 16 ans. Son premier match, il l'a disputé à Davos, là où il a remporté son plus grand succès en carrière: la Coupe Spengler l'année dernière. Car si le No 86 de Fribourg Gottéron a presque tout vécu avec son club de cœur, il n'a jamais remporté de titre national du côté de Saint-Léonard. En 2013, il avait mené son club en finale, mais les Fribourgeois s'étaient alors inclinés face à Berne.

Avec actuellement 405 points et 405 passes décisives, Julien Sprunger est le cinquième joueur le plus productif de l'histoire du championnat de Suisse de hockey sur glace. Avec 810 unités, il n'est qu'à six longueurs de Reto von Arx, quatrième. Le podium sera probablement compliqué à atteindre puisqu'il lui manque 29 points pour revenir à la hauteur de Christian Dubé, son ancien coéquipier, directeur sportif et entraîneur.

Double meilleur buteur de National League

Lors de la saison 2010/2011, il avait d'ailleurs été le sniper le plus habile avec 27 réalisations à son effectif. Ses 51 points de l'exercice en question restent sa meilleure marque en carrière. Un total qu'il avait égalé cinq ans plus tard avec, cette fois-ci, 26 buts et 25 assists. Métronomique. Comme tout au long de sa carrière, en somme.

En équipe de Suisse, Julien Sprunger n'a pas eu un timing aussi bon que sur la glace. Il a en effet disputé près de 100 matches dont quatre Mondiaux et une participation aux Jeux olympiques. Mais il a mis un terme à sa carrière internationale lors de la saison 2013/2014 pour privilégier son club. Il n'avait plus été présent en championnat du monde depuis 2011. C'est après son départ que l'équipe de Suisse a commencé à récolter des résultats plus probants. De son passage sous les drapeaux, on retiendra - forcément - sa très grave blessure lors du Mondial à Berne en 2009. Une charge terrible qui a choqué toute la patinoire de la capitale et qui aurait pu avoir des conséquences encore plus lourdes qu'un problème aux cervicales nécessitant une opération et trois mois d'arrêt.

Une dernière bataille

Avec cette annonce à quelques jours de remonter Davos défendre le titre gagné le 31 décembre dernier, Julien Sprunger a donc décidé de ne pas faire traîner les choses. L'attaquant s'est donc donné une dernière chance de soulever le trophée national cette saison. À ses débuts, Fribourg Gottéron végétait plus souvent qu'à son tour en queue de classement. C'est dans son sillage que le club de Saint-Léonard a repris petit à petit des couleurs. Comment peut-il en être autrement lorsque l'on dispose dans son contingent d'un buteur en série comme lui?

D'un club sevré de participations en play-off, Fribourg Gottéron a grandi pour devenir, aujourd'hui, une adresse crédible de National League et une formation habituée à disputer les play-off année après année. Ne manque que la dernière marche. Cette dernière bataille va-t-elle galvaniser les troupes fribourgeoises?