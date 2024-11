Bienne bat Genève à… 32 secondes de la fin du match

Offensivement, Bienne et Genève n'ont pas offert de l'excellent spectacle. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Était-ce, du côté des Aigles, le retour de Lugano entre 3 et 4 heures du matin? Ou, dans le camp seelandais, la pléthore de blessés et le fait de n'aligner que quatre étrangers? Et si simplement, les acteurs n'avaient pas déjà la tête à la pause de l'équipe nationale? En tout cas, la rencontre entre Genève et Bienne n'a jamais atteint des sommets, bien au contraire.

D'un point de vue fluide, elle s'est pourtant parfaitement déroulée – le premier arrêt de jeu intervenant après pile cinq minutes de jeu. Mais au niveau des occasions, ce n'était pas aussi plaisant. Il a fallu attendre la 10e minute pour voir la première dans cette partie. Ramon Tanner et Jérôme Bachofner ont pris de vitesse la défense de Genève. Le premier nommé a pris la (mauvaise) option de lancer, mais son tir est passé à côté. Quelques secondes plus tard, la première illumination de la soirée est intervenue avec une sublime passe de Jere Sallinen qui a trouvé Nicolas Müller. Le néo-Biennois, seul, a buté sur Antti Raanta. En face, les Genevois se sont certes procurés 11 tirs dans cette première période mais aucun n'a vraiment inquiété le jeune Luis Janett.

Le deuxième tiers s'est déroulé sur la même base que le premier. Et même en power-play, Genève n'arrivait pas vraiment à se montrer dangereux. Il a fallu attendre un sublime travail de Teemu Hartikainen contre la bande pour que la première belle action des Aigles accouche. Le Top Scorer a pu trouver Arnaud Jacquemet en position idéale, mais le défenseur a trop cadré (34e). Avant la deuxième sirène, Bienne s'est encore procuré une jolie chance, par Müller. Mais à nouveau, le No 6 n'a pas pu concrétiser, stoppé par un beau travail d'Antti Raanta (38e).

Délivrance à 32 secondes de la fin

La troisième période – qui a débuté par un petit couac, le chronomètre ne s'étant pas lancé – a vu les joueurs amenés un peu plus d'émotions. Quelques poings ont volé mais les occasions se faisaient toujours rares. Tout comme celui de Genève, le jeu de puissance seelandais n'a rien donné en début de période. Ce tiers a également été marqué par un accrochage entre Elvis Schläpfer et le portier des Aigles – qui n'a pas résulté en une pénalité.

Alors que tout le monde pensait se diriger en direction de la prolongation, Yanick Stampfli a mis fin à la rencontre. À 32 secondes de la fin du match, le No 18 biennois a trompé Raanta et offert la victoire aux siens. Vainqueur vendredi à Lugano, Genève n'a pas pu enchaîner avant la pause.