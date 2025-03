5 phrases à sortir au café avant Lausanne - Fribourg

La patinoire de Fribourg se nomme la BCF Arena. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

1 «La demi-finale de l'année dernière ne veut pas dire grand-chose»

On commence tranquillement pour vous. Lausanne - Fribourg, c'est la même affiche que l'année dernière, également en demies des play-off. Le LHC l'avait emporté (4-1). Cette saison, Lions et Dragons vont à nouveau croiser le fer pour une place en finale. Sauf que beaucoup de choses ont changé dans les deux camps.

Côté lausannois, une majorité des joueurs étrangers ont fait leurs valises, remplacés par d'autres. Le portier titulaire n'est également plus le même puisque Connor Hughes est parti tenter sa chance outre-Atlantique. Dans les rangs fribourgeois, si l'effectif n'a pas vraiment bougé, c'est surtout sur le banc que tout a changé (lire point 2). Pour le mieux?

2 «Depuis que Lars Leuenberger est aux commandes, Fribourg n'est plus la même équipe»

Lars Leuenberger mène Fribourg au succès depuis fin décembre. Photo: Urs Lindt/freshfocus

On va vous la faire simple. En un an, Fribourg a viré son entraîneur, l'a remplacé par son assistant, qui a ensuite été viré et remplacé par… le futur assistant de l'entraîneur à venir. Vous n'arrivez pas à suivre? C'est normal. Le seul nom que vous devez retenir, c'est celui de Lars Leuneberger, qui a pris place sur le banc à la fin de l'année 2024.

Sous ses ordres, Gottéron est inarrêtable ou presque. Meilleure équipe depuis qu'il a repris les rênes, Fribourg a éliminé l'ennemi du CP Berne en quart de finale des play-off. Un exploit sachant qu'ils ont été remportés le match décisif dans la capitale, devant 17'000 fans adverses. Bref, si les Dragons sont en demies, ils le doivent en grande partie à leur tacticien saint-gallois.

Bonus: «Quand même, avec 'Laser' (ndlr: le surnom de Lars Leuenberger), Gottéron a décroché le premier titre de son histoire à la Coupe Splenger, ce n'est pas rien.»

3 «Reto Berra et Kevin Pasche, c'est vraiment le choc des extrêmes»

Le gardien est un rôle primordial dans une équipe de hockey – et encore plus en play-off (ça aussi, c'est une phrase que vous pouvez sortir). Pour cette demi-finale, ce sont deux opposés qui s'affrontent. Du côté des Lions, la jeunesse de Kevin Pasche, 22 ans et 1m78. De l'autre, l'expérience de Reto Berra, 38 ans et 1m94. Physiquement, tous les séparent.

Si le Lausannois a vécu une meilleure saison régulière, son homologue fribourgeois a haussé le niveau depuis le début des play-off et a été l'un des grands artisans de la victoire face à Berne. Autant dire que ce match dans le match s'annonce particulièrement intéressant.

4 «Ça doit être bizarre pour Andrea Glauser de jouer à la fois contre son beau-frère et sa future équipe»

Christoph Bertschy (à gauche) et Andrea Glauser ont déjà porté les couleurs de la Suisse ensemble. Photo: keystone-sda.ch

Ce qui est sympa en play-off, c'est que les séries sont souvent parsemées de petites histoires. Cette année, c'est sur le défenseur du LHC, Andrea Glauser, que la lumière se concentre. Singinois d'origine, il vit sa quatrième année sur les bords du Léman. L'été dernier, il a été annoncé qu'il rejoindrait Fribourg Gottéron à l'issue de cette saison. Ainsi, le No 96 des Lions va affronter une grande partie de ses futurs coéquipiers.

Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'au sein de l'effectif des Dragons, il y a Christoph Bertschy… le frère de sa femme. L'année dernière, les deux hommes s'étaient déjà exprimés sur cet affrontement spécial. Seul point positif pour eux: Pâques aura lieu alors que l'un des deux sera en vacances et l'autre en finale.

5 «Ce sera tellement serré, je ne peux pas donner de pronostics»

Généralement, à la fin de la conversation, votre interlocuteur va vous poser la question: «Et toi alors? Tu penses que c'est qui qui va aller en finale?» À ce moment-là, ne paniquez surtout pas, vous êtes proche du but. Il suffit de sortir des phrases du style: «Ça sera vraiment du 50-50», «sans doute l'équipe qui va le mieux gérer la pression» ou «en tout cas, c'est une série qui va durer» (la dernière est un peu plus risquée).

Car vous l'aurez compris: cette demi-finale 100% romande s'annonce des plus indécises (même si les suiveurs penchent un peu plus pour Fribourg). Et maintenant que le test du café est passé, vous pouvez suivre avec assiduité toutes les rencontres.