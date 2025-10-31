Lausanne HC: Théo Rochette absent et Sami Niku incertain

Le Lausanne HC pourrait devoir se passer de deux éléments clés ce week-end à Kloten. Théo Rochette ne sera pas du déplacement et Sami Niku est très incertain.

Théo Rochette n'a pas terminé le match de mardi contre Davos Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Mercredi soir, le Lausanne HC a remporté une victoire convaincante face au HC Davos, leader de National League. Mais contre les Grisons, les Vaudois ont également perdu des plumes puisque Théo Rochette et Sami Niku n'ont pas été en mesure de terminer la rencontre. Le premier nommé a reçu une charge contre la bande et ne s'est relevé qu'avec peine. Le défenseur finlandais, lui, a fait une chute avant de devoir quitter ses coéquipiers.

Le soir-même, Geoff Ward, coach des Lions, se montrait rassurant concernant Théo Rochette. «Je lui ai parlé et cela n'est pas trop inquiétant», nous confiait-il dans les couloirs de la Vaudoise aréna. Le lendemain, l'attaquant a tout de même dû faire des tests pour son épaule droite endolorie. Les résultats confirment le sentiment du technicien. Le No 90 des Lions ne sera toutefois pas du déplacement à Kloten ce samedi. Sera-t-il de retour après la pause? Pour l'heure, la réponse n'est pas claire.

Même si la blessure n'est pas encore officielle, il y a fort à parier que Théo Rochette doive décliner l'ordre de marche que lui a été envoyé par Patrick Fischer. Le sélectionneur national l'avait convoqué pour le premier tournoi international de la saison. Après avoir manqué le dernier Mondial en raison d'une blessure, il joue à nouveau de malchance. Il pourra probablement réserver sa semaine en décembre avec le prochain tournoi qui aura lieu en Suisse.

Et Sami Niku? L'arrière finlandais s'est blessé au haut du corps. Pour l'heure, sa présence sur la glace à Kloten est hautement incertaine. Ce d'autant plus qu'il s'agira du dernier match des Lions avant la pause de l'équipe nationale. Le staff médical ne prendra pas de risque concernant son arrière même si son «cas» est encore moins inquiétant que celui de Théo Rochette. Une bonne nouvelle, même s'il venait à ne pas être dans l'alignement ce samedi soir.