Après avoir été blanchi dans une affaire de viol collectif, Alex Formenton a décidé de reprendre le cours de sa carrière. L'attaquant canadien a signé un contrat jusqu'en décembre avec Ambri-Piotta.

Alex Formenton a déjà évolué sous le maillot du HC Ambri-Piotta. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Alex Formenton est de retour en championnat de Suisse! L'attaquant canadien a en effet signé un contrat avec Ambri-Piotta, le (seul?) club qui avait voulu de lui lorsqu'il était englué dans une affaire de viol collectif. Aujourd'hui, il revient en Léventine après avoir été blanchi par la justice de son pays. Il a paraphé une entente avec la formation tessinoise jusqu'à la pause de l'équipe nationale en décembre prochain.

Alex Formenton avait déjà porté le maillot du HCAP en deux occurrences: lors de la saison 2022/2023 ainsi que durant l'exercice 2023/2024. Durant ses précédents passages en National League, l'attaquant avait emmené avec lui une immense casserole. Il était en effet accusé dans une affaire de viol collectif en compagnie de plusieurs autres joueurs de la sélection des moins de 20 ans du Canada. Cette affaire en cours n'avait pas empêché le directeur sportif, Paolo Duca, d'engager l'ancien espoir canadien.

Il y a un mois, le procès s'est tenu pour lui et ses quatre anciens coéquipiers. Les cinq hockeyeurs ont finalement été reconnus non-coupables. Le témoignage de la plaignante avait été jugé «ni crédible, ni fiable» par la cour de London, Ontario. Malgré cela, la NHL a pris la décision de ne pas réhabiliter les cinq joueurs: «Les allégations formulées dans cette affaire, même si elles n'ont pas été jugées criminelles, étaient très troublantes et le comportement en cause était inacceptable. Nous examinerons les conclusions du juge. Pendant que nous effectuons cette analyse et déterminons la suite des événements, les joueurs inculpés dans cette affaire ne sont pas autorisés à jouer dans la ligue».

C'est probablement pour cette raison qu'Alex Formenton a signé un contrat de trois mois avec Ambri-Piotta, en attendant que son sort ne soit décidé du côté de l'Amérique du Nord. Des cinq joueurs accusés, il est le seul dont les droits appartiennent encore à une franchise de NHL, à savoir les Ottawa Senators.

Son dernier match officiel remonte au 20 janvier 2024 avec Ambri-Piotta. Il avait ensuite été libéré pour des raisons personnelles et avait dû se présenter à la police canadienne dans le cadre de cette affaire de viol collectif. Une procédure qui a finalement duré 18 mois.

«Après avoir laissé derrière lui ses affaires personnelles au Canada, Alex a décidé de revenir au hockey professionnel et a exprimé son désir de relancer sa carrière en portant le numéro 10 d'Ambri, a communiqué le club tessinois. Le club léventin se réjouit de son retour et a hâte de le revoir sur la glace.»