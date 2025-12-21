Des passionnés ont reproduit la BCF Arena en Lego

Fan de Lego et de Gottéron, la famille Corminboeuf a décidé de réaliser la patinoire fribourgeoise avec des briques. Un projet terminé en mars et qui prend désormais de l'ampleur sur les réseaux sociaux.

Matthias Davet Journaliste Blick

«Honnêtement, aucune idée.» Au téléphone, Johann Corminboeuf rigole lorsqu'on lui demande le nombre de briques qu'il a fallu pour construire la BCF Arena en Lego. «Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 400 bonhommes et que l'extérieur, qui représente les écailles du Dragon, compte des centaines de pièces.» Il faut dire que le quarantenaire et sa famille n'ont ni compté les briques, ni les heures pour reproduire l'enceinte de Fribourg Gottéron avec l'aide de la fameuse marque danoise.

Ce projet remonte à deux ans déjà. «À l'époque, mon fils Luca avait 10 ans et il venait de commencer à patiner, se souvient le papa. Il avait envie de faire une patinoire en Lego et je lui ai dit qu'à ce moment-là, autant faire la vraie BCF Arena.» Johann Corminboeuf est directeur d'une entreprise de contrôle d'installations électriques et, grâce à ses contacts, il parvient à mettre la main sur des plans peu détaillés de l'enceinte. Mais l'histoire est lancée.

«La première difficulté a été de la rendre à l'échelle, pour pouvoir la sortir de la maison et la déplacer, sourit le passionné. Puis, chaque étape était un défi car beaucoup de choses n'existent pas et il faut être inventif.» Par exemple, les sièges de la reproduction ne sont pas ceux utilisés habituellement dans les constructions «classiques» des Lego, ceux-ci étant trop grands.

La difficulté de la charpente

Johann Corminboeuf parle avant tout d'un «projet familial» pour cette construction. Sa femme, Christelle et sa fille, Mélissa (14 ans), ont également participé à l'élaboration de l'enceinte. Rapidement, les résidents de Frasses ont une date butoir: le 22 mars 2025, jour de l'exposition Brick Teams située… sur le plateau de Saint-Léonard, en face de la BCF Arena.

Les dernières semaines, tout s'accélère donc pour la famille, avec encore un défi de taille. «La charpente représente l'œil du Dragon et il a fallu tirer des plans, pour être sûr de ne pas avoir besoin de changer le cadre de notre patinoire», détaille le Fribourgeois. Un défi à nouveau réussi et la structure de 120 sur 80 cm a pu être exposée lors de l'événement au printemps.

Bientôt dans «la vraie»?

Et depuis? La construction est restée bien au chaud chez les Corminboeuf. Avant que ceux-ci ne soient approchés par Christophe Durussel, ami de la famille et co-gérant de Brick Occasion, un magasin spécialisé dans les Lego à Bulle. «Je lui ai proposé de l'exposer chez nous, que les gens puissent l'admirer, explique le vendeur. C'est parfois frustrant de faire des maquettes et que personne ne les voit.» Aussitôt dit, aussitôt fait et désormais, la BCF Arena des Corminboeuf est visible dans le magasin bullois. Surtout, elle commence à faire le buzz sur les réseaux sociaux puisque la vidéo Instagram de Brick Occasion a dépassé les 230'000 vues et les 10'000 likes.

«J'ai dit à Christophe qu'il pouvait la garder… jusqu'à qu'elle parte dans la vraie patinoire», rigole Johann Corminboeuf. Une semi-boutade de la part du Fribourgeois, qui est déjà en contact avec la BCF Arena. «Pour l'instant, rien n'est fait, mais on en a discuté et ce serait un clin d'œil sympa si elle reste dans les entrailles de l'enceinte.» Et une belle fierté pour Johann, Christelle, Mélissa et Luca, évidemment fan de Gottéron.