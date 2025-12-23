Succès de l'espoir pour le HC Ajoie, vainqueur au Tessin face à Ambri ce mardi soir (3-2). Bienne n'est pas passé loin d'accrocher un résultat à Zurich. Retrouvez tous les highlights de la soirée.

Ambri - Ajoie 2-5

2:43 Ambri - Ajoie: Succès de l'espoir pour Ajoie au Tessin

La lanterne rouge Ajoie a fêté un joli succès 5-2 sur la glace d'Ambri-Piotta. Pedretti (5e), Sopa (13e), Honka (38e), Hazen (47e) et Turkulainen (52e) ont marqué pour les Jurassiens. Ils ont ainsi bien terminé leur périple tessinois, 24 heures après un net revers à Lugano. Les bianconeri ont eux enchaîné en allant gagner 4-2 à Langnau après avoir été menés 1-0 puis 2-1.

Zurich - Bienne 4-2

4:39 Zurich - Bienne: Bienne a fini par craquer face à Zurich

Bienne a confirmé ses difficultés récurrentes loin de sa glace. Les Seelandais ont perdu 4-2 dans l'antre des Zurich Lions. Alors qu'il y avait 1-1, un doublé de Grant (43e/50e), les deux fois en power-play, a fait la différence.

Genève - Lausanne 7-3

4:38 Genève-Servette - Lausanne: Genève-Servette réagit et bat un LHC affaibli

Genève est sorti victorieux de son ultime match de l'année en National League. Aux Vernets, les Aigles ont battu Lausanne 7-3 dans un derby lémanique rempli de tensions.

Les Grenat furent les premiers à se mettre en branle. À la 4e, c'est Tim Berni qui est parvenu à ouvrir le score. Puis à la 8e, c'est Marco Miranda qui a enfilé l'aiguille en power-play. A ce moment-là, on pouvait dire que ça sentait le sapin pour Lausanne.

Les hommes de Geoff Ward ont en plus dû surmonter la perte de Floran Douay à la suite d'une charge sur un Genevois à la 19e. En infériorité numérique pendant cinq minutes, le LHC a encaissé deux buts (Puljujärvi et Vesey) au début du tiers médian, puis un troisième dans la foulée (Jooris).

Secoué et fatigué par son quatrième match en cinq jours, Lausanne a trouvé les ressources pour répondre à la 33e par son top scorer Czarnik, sauf que 42 secondes plus tard Jooris a signé un doublé. Mais les Aigles n'ont pas semblé sereins lorsque Czarnik a réduit une nouvelle fois le score à la 35e. La fin du tiers fut d'ailleurs assez compliquée pour les joueurs de Ville Peltonen, comme perdus sur la glace. Ou quand l'inconstance actuelle ressort même dans une partie au cours de laquelle Genève mène largement.

Heureusement pour le GSHC qu'avec un matelas conséquent, le troisième tiers se déroula sans trop de sueurs froides pour les locaux. Mais il va sans dire que dans une partie avec davantage d'enjeu et face à un adversaire moins cabossé, les Genevois auraient pu se faire du souci. Genève remonte à la 5e place, mais la bataille pour être dans les six va encore se poursuivre en 2026.

Kloten - Fribourg 4-3

2:37 Kloten - Fribourg: Fribourg perd des plumes face à Kloten

Face à l'avant-dernier du classement, les Fribourgeois semblaient pourtant avoir les moyens de fêter un sixième succès consécutif. Mais il n'en a rien été. Leur entame de la partie a été catastrophique: Gottéron a encaissé trois buts - Profico (7e), Derungs (10e) et Diem (13e) - en un peu plus de six minutes, dont un à cinq contre quatre!

Langnau - Lugano 2-4

2:54 Langnau - Lugano: Lugano continue sur sa lancée face à Langnau

Lugano s'impose en Emmental. Les Tessinois ont finalement gagné 4-2 après avoir été mené par les locaux jusqu'à la mi-match.

Zoug - Davos 3-2 tab

4:08 Zoug - Davos: Le leader Davos s'incline aux tirs au but

Comme ses dauphins fribourgeois et lausannois, le leader Davos a aussi perdu mardi soir. Les Grisons se sont inclinés 3-2 tab à Zoug. Ils passeront néanmoins Noël bien installés en tête avec 10 points d'avance sur Fribourg et 12 sur le LHC.

Berne - Rapperswil 3-2 tab

4:13 Berne - Rapperswil: Berne obtient un succès important aux tirs au but

Berne s'est débarrassé de Rapperswil après les tirs aux buts. Les Saint-Gallois menaient pourtant 2-0 à la PostFinance Arena, mais ont vu les Ours égaliser à moins de deux minutes de la fin