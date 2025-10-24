Défaite rageante pour Ajoie

Dernière mise à jour: il y a 1 minute

Publié: il y a 21 minutes

Ajoie a tenu la dragée haute à Davos, mais a fini par s'incliner à Porrentruy (4-2). Genève a lui très mal vécu son déplacement à Ambri (5-2). Retrouvez tous les highlights de la soirée.

Anttoni Honka a touché le poteau en toute fin de match. Illustration parfaite de la malchance des Ajoulots, qui ont été mal payés, vendredi. Photo: keystone-sda.ch

Ajoie - Davos 2-4

Ajoie peut nourrir de grands regrets. Livrant l’une des meilleures prestations de leur saison, les Jurassiens ont tenu la dragée haute à Davos, mais ont finalement dû s’avouer vaincus (2-4).

En renard des surfaces, Jerry Turkulainen a profité d’un rebond accordé par Sandro Aeschlimann pour ouvrir le score (12e). Matej Stransky a égalisé en inscrivant son quatorzième but de la saison déjà (14e), mais Ajoie n’a pas baissé les bras, se montrant plus dangereux et reprenant les devants grâce à une réussite de Louis Robin (38e).

Filip Zadina a profité d’un jeu de puissance pour égaliser à nouveau (46e), avant qu’Enzo Corvi ne marque le but décisif (51e). Anttoni Honka a touché le poteau dans les derniers instants, mais Yannick Frehner a asséné le dernier coup de massue dans la cage vide (60e).

Ambri - Genève (5-2)

Genève-Servette a vécu un déplacement cauchemardesque en Léventine. Après un coup d’envoi retardé de 35 minutes en raison du retard du car genevois, les Aigles se sont inclinés 5-2 à Ambri.

Genève s’est retrouvé mené 5-1 après un tiers. Après 24 secondes seulement, Miles Müller a lancé Ambri, profitant de l’apathie de la défense genevoise. Après un coach’s challenge genevois infructueux, Jesse Virtanen a doublé la mise 1’18’’ plus tard en supériorité numérique. Michael Joly (14e), Müller (17e) et Chris Tierney (18e) ont encore salé l’addition. Markus Granlund (20e) et Simon Le Coultre (32e) ont sauvé l’honneur, sans conséquence pour les Tessinois.

Bienne - Kloten 5-1

Bienne a retrouvé la victoire contre Kloten (5-1), notamment grâce à un triplé de Fabio Hofer.

Langnau - Lausanne

Zurich - Fribourg 1-2 a.Pr.

Rapperswil - Zoug 2-6

Berne - Lugano 1-4

