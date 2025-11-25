Lausanne s'impose contre Rapperswil

Un doublé de Riat permet à Lausanne de remporter son match contre Rapperswil (4-3) et de retrouver la deuxième place du classement. Retrouvez tous les highlights de la soirée.

A l'extérieur, Lausanne remporte son match contre Rapperswil. Photo: keystone-sda.ch

Rapperswil - Lausanne

En allant gagner à Rapperswil et profitant de la défaite de Fribourg-Gottéron, le LHC a repris la deuxième place au classement. Il n’a fallu qu’un peu plus de trois minutes pour que Théo Rochette marque son quatorzième but de la saison, avant que Mauro Dufner ne lui réponde 46 secondes plus tard. Sept secondes de jeu de puissance ont ensuite suffi à Drake Caggiula pour remettre les Vaudois devant (6e).

Damien Riat a fait le break (9e), avant de signer un doublé (29e). Malte Strömwall a redonné espoir aux Saint-Gallois (32e), qui ont ensuite dominé la deuxième partie de la rencontre. Victor Rask a relancé la partie dès le début du troisième tiers, mais les Lions ont tenu bon.

Bienne - Kloten

Face à Kloten, Bienne a momentanément réglé ses problèmes défensifs. Les Seelandais ont battu Kloten en ne concédant qu’un petit but. Dario Meyer a ouvert le score (8e), mais Fabio Hofer a égalisé juste avant la première pause. Lias Andersson a inscrit le but de la victoire à 8’30 de la sirène finale, avant que Sallinen ne scelle le score dans la cage vide.

Davos - Ajoie

Ajoie, qui avait pris des points lors de ses quatre derniers matches, n’a rien pu faire chez le leader Davos. Adam Tambellini (5e) et Simon Ryfors (8e) n’ont pas laissé planer le suspense longtemps avant de faire le break. Dès le retour des vestiaires, Yannick Frehner a encore compliqué les chances de retour du HCA (22e). Les Grisons ont encore fait trembler les filets ajoulots à cinq reprises, transformant cette victoire en démonstration.

Fribourg - Genève

Le troisième derby de la saison en National League entre Fribourg et Genève a souri une deuxième fois aux Grenat. Les Aigles ont dominé les Dragons 5-2 et les dépassent au classement.

Une quatrième ligne de feu et c'est tout Genève qui sourit. Grâce à un trio Rod-Verboon-Miranda, les Aigles ont éteint les hommes de Roger Rönnnberg.

Si Genève a un peu plus tiré au but que Fribourg lors du premier tiers, c'est pourtant Fribourg qui a ouvert le score. Pas à la 3e, car la réussite de Borgström a été annulée pour un hors-jeu, mais à la 20e lorsque Sandro Schmid a pu battre Charlin dans le slot et alors que Gottéron était en supériorité numérique.

Le tiers médian fut nettement plus déséquilibré avec des Fribourgeois plus entreprenants. C'est tout d'abord Christoph Bertschy qui a eu deux grosses occasions bloquées par Charlin. Et puis à la 28e, c'est Nathan Marchon qui a pu donner deux longueurs d'avance aux Dragons. Comme Charlin a déplacé sa cage, les arbitres ont pris de longues minutes devant la vidéo avant de valider cette réussite.

Les Genevois ont tout de même réagi. A la 33e, sur un débordement de Saarijärvi, c'est Noah Rod qui a pu réduire le score. Et à la 36e, alors que les Aigles avaient un homme de moins sur la glace, ils ont bien failli égaliser mais Berra a pu s'interposer.

Le dernier rempart fribourgeois n'a en revanche rien pu faire sur le 2-2 tombé à la 43e. C'est à nouveau Rod qui s'est illustré, cette fois au prix d'une habile déviation sur un lancer de Rutta. Les joueurs de Ville Peltonen sont même parvenus à prendre l'avantage à la 47e, et ce alors qu'ils évoluaient avec un homme de moins sur la glace. C'est Matthew Verboon qui a surpris Berra sur un engagement à la droite du but fribourgeois. L'ancien attaquant de Lugano a lui aussi inscrit un doublé en transperçant Berra à la 56e.

Sans aller jusqu'à parler de hold-up, on peut dire que les Genevois ont eu une réussite maximale. Ce succès permet en outre aux Grenat de passer devant les Dragons au classement. Lausanne est 2e, devant Genève et Fribourg.

Zoug - Berne

Berne s’est enfoncé encore un peu plus dans sa méforme. Les Ours ont été battus par Zoug (4-2), concédant ainsi un troisième revers consécutif.

Zurich - Ambri

Finalement, alors qu’il restait lui aussi sur trois défaites, Zurich a retrouvé la victoire en battant Ambri 3-2 après prolongation.