Genève bat Kloten aux tirs aux buts

Genève s'est fait peur, mais a finalement fait la différence aux tirs aux buts à Kloten (3-2 tab). Fribourg, Lausanne et Ajoie ont aussi gagné. Bienne, qui a perdu contre Davos, peut nourrir des regrets. Retrouvez tous les highlights de la soirée.

Genève était encore mené 2-1 à 7 minutes du terme, mais a trouvé la clé pour ramener deux points de Kloten. Photo: keystone-sda.ch

Kloten - Genève 2-3 tab.

Genève s’est fait peur, mais a fini par passer l’épaule à Kloten (3-2 après les tirs au but). Menés à 7 minutes du terme, les Aigles se sont finalement imposés.

Vincent Praplan a marqué sur la première tentative des Aigles, après 21 secondes seulement. Un avantage de courte durée, puisque Nolan Diem (5e) et Keanu Derungs (14e) ont renversé le score. L’expulsion de Tim Berni (27e) n’a pas arrangé les choses, mais Jesse Puljujärvi a égalisé en supériorité numérique (53e). Lors du «shootout», c'est une réussite d'un autre Finlandais, Vili Saarijärvi, qui a permis aux Genevois de rentrer avec deux points.

Davos - Bienne 4-3 a.p.

Bienne peut quant à lui nourrir de sérieux regrets. Les Seelandais menaient 3-2 à Davos jusqu’à la dernière minute de jeu et l’égalisation de Stransky. En prolongations, un but de Jung a permis aux Grisons de remporter un septième succès d’affilée.

Fribourg - Zoug 5-2

Fribourg s’est bien relevé après sa déconvenue de samedi à Langnau. Pour le retour de leur centre Lucas Wallmark, auteur d’un but, les Dragons ont dominé Zoug (5-2).

Les Fribourgeois sont bien rentrés dans la partie. Maximilian Streule a touché le poteau, avant que la reprise de Benoît Jecker ne franchisse la ligne de but de quelques centimètres (3e). Fribourg s’est procuré les meilleures occasions, mais il a fallu attendre un joli solo de Borgström pour le 2-0 (29e). Malgré la réduction du score de Kubalik (35e), Attilio Biasca a puni son ancienne équipe (37e), avant que Sörensen (41e) et Wallmark (52e) ne tuent le match dans le troisième tiers-temps.

Ajoie - Langnau 2-1

Ajoie a enfin mis un terme à sa série noire. Après dix défaites consécutives, les Jurassiens ont obtenu leur deuxième victoire de l'exercice en dominant les Tigers. Leur dernier succès remontait au 20 septembre, face au CP Berne (4-0).

La troupe de Greg Ireland est montée en puissance au cours de la rencontre. Contre le cours du jeu, Frédérik Gauthier a ouvert le score du patin à 8 secondes de la fin du premier tiers. Les Ajoulots auraient même pu doubler la mise lorsqu’en deux contre un, Anttoni Honka n’a trouvé que la transversale de Boltshauser (24e).

Julius Nättinen a ensuite fait le break alors que le HCA évoluait avec deux hommes de plus (35e). Kinnunen a réduit le score (58e) et donné des sueurs froides aux supporters locaux, mais Ajoie a tenu bon, notamment grâce à un très bon Damiano Ciaccio.

Lausanne - Rapperswil 2-1 a.p.

En gagnant 2-1 après prolongation à Malley, Lausanne (3e, 32 pts) a réduit d’un point l’écart qui le sépare de Rapperswil (2e, 39 pts) au classement. Dominateur, le LHC a dû attendre une réussite de Sami Niku à la 64e pour l’emporter. Auparavant, Théo Rochette avait marqué son onzième but de la saison (32e). Julius Honka lui avait répondu en égalisant dans la minute qui a suivi.

Ambri - Berne 0-5

Berne a retrouvé quelques repères en gagnant facilement à Ambri (0-5).

Lugano - Zurich 5-1

Zurich, dominé 5-1 à Lugano, a concédé un inquiétant cinquième revers de rang.

