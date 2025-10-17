Lausanne s'impose dans la capitale

Lausanne met fin à sa mauvaise série en battant le CP Berne en terres bernoise (2-0), grâce à un but à la 3eme minute de Kahun et une ultime réussite dans un but vide de Niku. Retrouvez tous les highlights de la soirée.

4:19 Berne - Lausanne: Lausanne bat les Ours de Berne dans la capitale

Lausanne a mis fin à sa série négative en National League en s’imposant 2-0 à Berne vendredi. Battu 3-0 à Porrentruy par Kloten, Ajoie a pour sa part concédé sa quatorzième défaite de la saison.

Après quatre revers de rang en championnat, Lausanne a ramené trois points bienvenus de la capitale. Privé de Drake Caggiula, sans pouvoir bénéficier du retour au jeu de ses autres blessés, le LHC a pu compter sur une assise défensive solide et un très bon Connor Hughes.

Malgré plusieurs power-play bernois au cours du premier tiers, Dominik Kahun a rapidement fait trembler les filets après un contre éclair mené par Damien Riat et Jason Fuchs (4e). L’ancien Bernois aurait même pu s’offrir un doublé, mais Adam Reideborn a remporté son face-à-face (17e).

Les Vaudois ont passé la plupart du temps en zone défensive lors des deux dernières périodes, mais se sont également créé des occasions de faire le break, à l’image de deux jeux de puissance dangereux (39e et 43e). Berne n’a finalement jamais trouvé la solution et Sami Niku a conclu le travail dans la cage vide (60e).

Dans un duel entre deux des trois équipes les plus en forme de la ligue (8 victoires sur les 10 derniers matches pour Bienne, 11 succès en 14 rencontres pour Rapperswil), les Saint-Gallois ont fini par passer l’épaule (6-4) dans le Seeland.

Bienne a été mené 2-1, mais Marcus Sylvegard, auteur d'un doublé, et Toni Rajala ont ensuite pensé avoir fait le break à la mi-match (4-2). Mais "Rappi" est revenu et a définitivement pris les devants lors des quinze dernières minutes pour renforcer sa place de dauphin du leader Davos.

Fribourg a pris sa revanche sur Genève lors de la soirée de National League. Battus 3-2 aux Vernets en septembre, les Dragons ont dominé les Aigles 6-2 à domicile.

Les déplacements en Romandie ne conviennent décidément pas du tout à Genève. Laminés 11-0 à Lausanne puis écrasés 8-0 par Bienne, les Genevois n'ont pas eu beaucoup plus de chance à Fribourg.

Et le pire c'est que le premier tiers fut dans son ensemble dominé par Genève, avec notamment un poteau de Vesey à la 3e et deux bonnes chances devant Reto Berra. Mais les Fribourgeois ont été bien plus efficaces. A la 10e sur un puck mal géré à la bande, c'est Patrick Nemeth qui s'est retrouvé tout seul en entrée de slot pour un slap imparable.

Et puis à 35 secondes de la première pause, en power-play, c'est Sprunger magnifiquement servi par Rathgeb qui a pu doubler la mise. Le capitaine de bientôt 40 ans a en plus ajouté 2 assists. Le voici donc avec 404 buts et 400 assists en National League. Roman Wäger (3e) n'est plus qu'à une longueur en ce qui concerne les buts et Reto von Arx (4e) à 12 au niveau des points.

Les choses se sont gâtées pour les Aigles dans le tiers médian. Comme lors des deux humiliations précitées. Ce n'est pas que les hommes de Ville Peltonen ont soudainement mal joué, c'est qu'ils ont laissé trop d'espaces aux Fribourgeois et ceux-ci en ont profité par Marchon à la 31e (3-0) sur un joli contre. Et puis sur une double supériorité numérique, les Dragons ont inscrit deux buts par Kapla (37e) et par Johnson (38e).

Si la messe fut dite, les Genevois ont cette fois eu la chance de sauver l'honneur par Vesey à quelques secondes de la sirène annonçant la fin des quarante premières minutes de jeu. Et dans le troisième tiers, ils se sont accrochés et ont été récompensés à la 53e par le jeune Ignatavicius, déjà buteur contre Lausanne dimanche dernier. Quoi qu'il en soit, ce succès permet à Fribourg de chiper la 4e place à Genève et de casser une période moyenne avec trois défaites en quatre matches.

En marge de cette rencontre, le directeur sportif des Dragons, Gerd Zenhäusern, a annoncé que Lucas Wallmark serait bientôt de retour dans l'alignement. Si tout se passe comme prévu, le centre suédois devrait faire son retour mardi.

Les choses ne s’arrangent pas pour Ajoie. Battus 3-0 par Kloten à domicile, les Jurassiens n’ont toujours pas réglé leurs problèmes d’efficacité offensive. Après un premier tiers fermé, Oula Palve a profité d’une erreur de Benjamin Conz pour punir son ancienne équipe (24e).

Ajoie s’est créé des occasions de revenir, mais Max Lindroth a doublé la mise à dix minutes du terme. Dario Meyer a scellé le score dans le but vide (59e).

Pourtant dominé à Zurich, Zoug s’est imposé 3-2 tab sur la glace du champion après tirs aux buts. Jesse Graham et Jan Daron ont chacun inscrit leur premier but en National League pour les visiteurs.

4:27 Ambri - Langnau: Langnau s'impose à l'extérieur face à Ambri-Piotta

Enfin, les Langnau Tigers ont gagné 4-2 au Tessin contre un Ambri-Piotta qui ne va pas fort. Seul Ajoie est moins bien classé que les biancoblu.