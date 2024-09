Le LHC continue sur sa lancée et se défait facilement d'Ajoie (3-6). Gottéron s'incline dans l'Emmental (4-2), tandis que les Seelandais subissent la loi de Rapperswil (3-2).

ATS Agence télégraphique suisse

Walser prend le dessus sur Fahrni mais les Emmentalois auront finalement le dernier mot. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Langnau - Fribourg 4-2

2:43 Langnau - Fribourg: De vaillants Emmentalois surprennent Gottéron

La partie a mal commencé pour les Dragons qui ont concédé l'ouverture du score à la 7e sur un but de Saarela. Mais à la 19e sur un double avantage numérique, les joueurs de Pat Emond ont pu égaliser grâce à De la Rose. Seulement lors du tiers médian, les Fribourgeois ont laissé les Emmentalois prendre deux longueurs d'avance. Et malgré le but de Julien Sprunger (34e), Gottéron a toujours dû patiner après le score.

Chris DiDomenico a bénéficié d'une chance en or à la 53e avec un penalty, mais il a manqué un tout petit quelque chose à l'ancienne vedette de l'Ilfis. Et derrière, c'est Riikola qui a pu redonner de l'air à son équipe. Fribourg va devoir se ressaisir samedi à domicile contre Rapperswil.

Ajoie - Lausanne 3-6

A Porrentruy, les Vaudois n'ont pas perdu de temps. A la 13e, les hommes de Geoff Ward menaient en effet déjà 3-0. Auteur des deux réussites lausannoises mardi contre Genève, Théo Rochette a parfaitement fêté son maillot de top scorer. Le numéro 90 a ouvert la marque avant de servir Pajuniemi pour le 2-0. Tim Bozon a ensuite signé un doublé avec le 4-0 à la 23e.

Pour reprendre quelques couleurs, Ajoie a dû attendre son premier jeu de puissance à la 31e. Et l'ancien Lausannois Marco Pedretti a pu réduire le score en battant Antoine Keller, qui disputait son premier match de National League à 19 ans.

Mais les Jurassiens n'ont pas pu construire sur ce but et Kuokkanen a pu inscrire le 5-1 en infériorité numérique après une très mauvaise relance de Brennan.

Les Ajoulots ont cependant trouvé deux fois la faille au cours du troisième tiers pour adoucir un peu leur peine. Sur les deux buts, Antoine Keller avait le projecteur sur lui. Sur le 2-5 de Hazen (49e), le gardien a sauvé le puck sur la ligne, mais les arbitres ont estimé que le but était valable. A la 52e en revanche, le portier vaudois a encaissé un tir inoffensif. Heureusement pour le jeune gardien, cela n'a pas porté à conséquence. Et finalement Oksanen a pu sceller le score dans la cage vide.

Rapperswil - Bienne 3-2

2:03 Rapperswil - Bienne: Second revers consécutif pour les Seelandais

Un Rapperswil qui va bien et qui a signé une deuxième victoire. Vainqueurs d'Ambri pour la reprise, les Saint-Gallois ont cette fois dominé Bienne 3-2. Touché contre Zurich mardi dernier, Toni Rajala a pu tenir sa place, mais cela n'a pas empêché les Seelandais de courber rapidement l'échine avec deux buts encaissés en 68 secondes entre la 6e et la 7e. Mais après le 2-1 d'Andersson, Bienne n'a pas montré grand-chose. Il a fallu attendre la fin de match pour voir les joueurs de Martin Filander mettre en danger Melvin Nyffeler. Mais trop tard.

Kloten - Berne 2-1 tab

4:09 Kloten - Berne: Les Aviateurs remportent un duel accroché et indécis

Kloten enchaîne un second succès consécutif en disposant de Berne au bout du suspense à l'issue d'une séance de tirs aux buts maîtrisée.

Zurich - Ambri 5-4 ap

5:11 Zurich - Ambri: Un Malgin des grands soirs délivre les siens

Face à un Ambri combatif, Zurich a eu besoin de la prolongation et du talent de Denis Malgin pour l'emporter 5-4.