Ajoie renverse le leader !

Le HC Ajoie continue sur sa lancée avec une deuxième victoire de suite, la cinquième en sept matchs. Les hommes de Greg Ireland ont été vaillants et ont su mériter leurs trois points face aux (ex-) leaders. De leur côté, les Biennois ont perdu en prolongations.

Ajoie - Zurich 2-1

Ajoie a réussi un match de prestige contre les ZSC Lions. Face au leader, la lanterne rouge a enregistré son cinquième succès de la saison, 2-1. Nättinen a marqué en power-play dans le tiers médian pour lancer les siens (24e) jusqu'à l'égalisation d'Andrighetto (37e). C'est finalement Devos qui a libéré les Ajoulots dans le troisième tiers (47e).

Bienne - Zoug 1-2 ap

Dans un match très accroché, Bienne a fini par courber l'échine devant Zoug en prolongation (1-2 ap). Müller était parvenu à répondre au premier but zougois (21e), mais Martschini a pu forcer la différence pour les visiteurs juste avant la fin du temps supplémentaire (65e).

Fribourg - Lausanne 2-3 ap

Lausanne a signé un important succès en National League. A Fribourg, les Vaudois ont remporté le derby romand 3-2 ap grâce à Suomela.

De la résilience, voilà de quoi le LHC a su faire preuve à la BCF Arena. Parce que les Vaudois, menés rapidement 2-0, n'ont pas paniqué et ont su passer l'épaule durant le temps supplémentaire. Une victoire loin d'être imméritée, parce que Fribourg a trop ronronné.

Les Dragons avaient donc pris les devants très tôt dans cette rencontre et alors que les deux équipes étaient à 4 contre 4. Sur une passe savamment dosée Gunderson a pu trouver Wallmark qui a ouvert le score à la 5e. Moins de deux minutes plus tard et alors que Fribourg bénéficiait d'un tout petit moment en supériorité numérique, Marcus Sörensen a démontré ses talents de joueur de baseball. Le top scorer suédois n'a pas hésité à frapper de volée un puck dans les airs pour battre une deuxième fois Kevin Pasche.

Lausanne a mis du temps à sortir la tête de l'eau. A la 14e, Fuchs s'est présenté seul face à Berra, mais c'est le portier fribourgeois qui a eu le dernier mot. A la 18e, le LHC a tout de même pu réduire le score par l'entremise de Bozon, qui a profité d'une glace bien ouverte après que Diaz s'est emmêlé les crayons à mi-glace.

Le vétéran avait pourtant eu une belle occasion quelques instants plus tôt, comme Sörensen en toute fin de période, mais Pasche a su se montrer inflexible.

Le dernier rempart des Lions a dû se démultiplier à la 30e lorsqu'Aurélien Marti a été prié de regagner les vestiaires pour un cross-check. D'ailleurs en règle générale les Vaudois n'ont pas été très disciplinés, au contraire des Dragons. Cela n'a toutefois pas empêché les Lausannois d'égaliser à la 42e par Kuokkanen, un ancien de la maison fribourgeoise, d'une habile déviation. Les hommes de Pat Emond ont eu chaud à la 54e lorsque Lukas Frick a attrapé la transversale sur une belle action du LHC.

Sans Théo Rochette, blessé au bas du corps et absent dimanche contre Langnau, les Vaudois ont parfois manqué de créativité, mais pas d'abnégation. Et durant la prolongation, c'est leur top scorer qui a pu leur donner ce deuxième point qui fait la différence et permet de rentrer à la maison avec le sourire. Quant à Fribourg, il a de nouveau manqué cet instinct de «tueur» alors qu'il avait le match en mains. A corriger.

Langnau - Genève 4-5 ap

A Langnau, Genève-Servette a cueilli un succès inespéré. Les Aigles sont revenus de nulle part pour l'emporter 4-5 ap. Ajoie a également jubilé contre Zurich, pendant que Bienne trébuchait contre Zoug.

Complètement dominé au cours du tiers initial, Genève a sans doute béni sa bonne étoile de ne pas rentrer au vestiaire avec un déficit impossible, en ayant encaissé l'ouverture du score après seulement 1'26''. Par la suite, Langnau a en effet touché les montants à deux reprises, en plus de se heurter à un Robert Mayer salvateur. Et Granlund a pu égaliser peu après la reprise (23e) pour relancer les affaires.

Mais la joie a été courte. La passe lumineuse de Meier à travers la défense grenat a trouvé Saarela tout seul (28e). Baltisberger a même douché les Genevois d'un parfait tir du poignet en pleine lucarne (39e). Seule une réduction du score improbable de Praplan, l'homme en forme du moment, dans la dernière seconde de la période, leur a redonné de l'espoir.

Appliqué, Langnau pensait s'être mis à l'abri en marquant le 4-2 (43e), puis avoir fait le break avec un but finalement annulé pour hors-jeu (47e), mais c'est Genève qui a fini par avoir le dernier mot. Berni (54e), puis Granlund encore, qui a profité d'une erreur monumentale de Charlin à 40'' de la sirène finale, ont pu offrir une prolongation aux visiteurs. Granlund a parachevé son oeuvre en surgissant pour inscrire le but de la victoire après 16'' de jeu additionnel.

Berne - Davos 3-6

Davos reprend la tête de National League grâce à un joli succès à Berne. Grâce à un triplé de Stransky (dont deux dans la cage vide), les grisons ont bien contré la réussite de Ritzmann et le doublé de Czarnik. Le HCD a, comme son adversaire, peiné au premier tiers avant d'accélérer dans les deux suivants (1-3, 2-3).

Lugano - Ambri 3-1

Les locaux se sont imposés dans le derby tessinois. Malgré l'ouverture du score de De Luca, Lugano a vite égalisé dans le premier tiers (Joly), avant de prendre l'avantage au deuxième (Arcobello), puis de profiter du troisième pour confirmer (Fazzini). Le HCL dépasse ainsi Fribourg et se rapproche du top 8, alors qu'Ambri a perdu la douzième place au profit de Genève.

Rapperswil - Kloten 1-2

Très fermée, la rencontre a offert un peu d'action en première période, avec un but pour chaque équipe (Moy pour Rapperswil, Ramel pour Kloten) puis... plus rien (ou presque). Une maigre pénalité saint-galloise dans la période médiane, puis le but décisif d'Aaltonen pour les Zurichois à dix minutes du terme. Kloten décroche ainsi sa troisième victoire de rang.