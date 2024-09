Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Lausanne - Genève 2-1

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Lausanne remporte le premier derby du lac Léman. Les derniers finalistes ont pris le dessus sur Genève-Servette après un match disputé. Le score a longtemps été de 0-0, avant que Théo Rochette ne mette les siens devant (34e). Teemu Hartikainen lui a répondu à six minutes de la sirène finale. On pensait alors que le match se dirigeait vers la prolongation. C'était sans compter sur ce diable de Théo Rochette (55e), qui a remis les siens devant deux minutes plus tard (57e). Les Genevois pousseront, sortiront le gardien, me ne reviendront pas.

Fribourg - Ajoie 4-1

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Fribourg a facilement pris le dessus sur Ajoie lors de ce deuxième match 100% romand. Les hommes de Pat Emond ont dominé les Jurassiens, tirant 43 fois au but, contre 13 du côté ajoulot. C'est Julien Sprunger qui a ouvert le score pour les locaux (28e), avant que Oula Palve ne lui réponde (40e). Dans les dix dernières minutes, De la Rose (52e), Marchon (55e) et Sörensen (60e) ont donné la victoire aux Dragons.

Bienne - Zurich 1-3

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Bienne commence par une défaite, certes face aux champions en titre. Là encore, tout ou presque s'est joué dans les derniers instants. Le score était encore de 1-1 après 54 minutes, suite à des buts de Balcers (13e) et Rajala (31e). Mais les Zurichois ont su faire la différence par Fröden (55e) et Kukan (57e).

Zoug - Lugano 3-2

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Zoug a su prendre deux buts d'écart dans les dix premières minutes. Les Zougois n'ont plus lâché leur avantage et cueillent leur première victoire face à un Lugano qui n'a pas su revenir à égalité dans le troisième tiers-temps.

Ambri - Rapperswil 3-4 ap

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Rapperswil remporte un match durant lequel il aura longtemps mené. Les Saint-Gallois ont mené 3-1, puis 3-2. Et ce jusqu'à la 58e, moment choisi par le jeune Tim Muggli pour envoyer tout le monde en prolongation. De laquelle Rappi est finalement sorti vainqueur, grâce au but de Jensen (62e).

Davos - Kloten 2-3 tab

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles)

Kloten surprend Davos sur le fil. Les Aviateurs ont remporté un succès mérité (39 tirs à 23) face aux Grisons. Ils ont d'abord ouvert le score, puis mené 2-1, avant de partir aux tirs aux buts. Un exercice remporté 3-2 par les Zurichois.