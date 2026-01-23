Zurich s'impose au Tessin, Kloten battu par Zoug

Malgré un léger manque de discipline, les Zurichois sont allés chercher une victoire logique en Léventine, alors que leurs voisins ont craqué en fin de match contre Zoug.

Ambri - Zurich 2-4

4:19 Ambri - Zurich: Zurich s'impose en Léventine

Le Lion zurichois a pris les devants par Malgin (1e) d'entrée, avant de Müller n'égalise pour Ambri (18e). Malgré la réussite en power-play de DiDomenico (36e), Zurich ne s'est pas laissé abattre et a déroulé en dernière période avec des buts de Gruber (45e) et Balcers (39e), avant que Sundström ne se fasse plaisir dans la cage vide (59e). Les ZSC Lions profitent ainsi de la bévue lausannoise pour récupérer la cinquième place, alors que les Tessinois perdent un peu de vitesse dans leur course contre la dernière place.

Kloten - Zoug 1-2

5:53 Kloten - Zoug: Kloten muet à domicile contre Zoug

Quatre pénalités, voici le seul fait de jeu à la feuille de match lors des deux premières périodes. Pourtant, les visiteurs ne se sont pas laissés endormir, ouvrant finalement le score par Kubalik (42e) en avantage numérique. Pas refroidi par l'égalisation de Weibel (54e), Jan Kovar a offert trois points aux siens à quatre minutes du terme. Si cette victoire offre aux Zougois un peu plus de confort dans leur position de play-in, elle complique encore un peu les choses pour les Aviateurs, qui n'ont que quatre petits points de marge sur l'avant-dernière place d'Ambri.

Rapperswil - Berne 0-2

2:58 Rapperswil - Berne: «Rappi» muet à domicile contre les Ours

En effet, la Suisse Alémanique n'a pas fait de cadeaux aux équipes à domicile ce soir. Les Ours, affrontant pourtant des Lakers encore largement capable de décrocher une qualification directe, ont su museler ces derniers de bout en bout. Vermin (22e) et Baumgartner (54e) ont ont offert trois points aux Bernois, alors que la statistique de tir n'affiche que deux tirs de plus de leur côté (36-38)!