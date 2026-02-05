La National League fait une pause olympique jusqu'au 24 février, mais la vie des clubs continue. La plupart restent à la maison, deux partent en camp d'entraînement, un joue à l'étranger. Tour d'horizon

Marcel Allemann , Nicole Vandenbrouck , Stephan Roth et Grégory Beaud

Davos

Le leader ne s'entraîne pas jusqu'au 9 février. Ensuite, il reprendra le cours normal de ses activités à Davos, y compris un match amical contre Lugano. Quatre joueurs grisons seront à Milan: Michael Fora, Simon Knak (Suisse), Enzo Guebey (France) et Matej Stransky (République tchèque).

Match 20 février, 19h: Davos - Lugano

Fribourg Gottéron

Les Dragons ont une semaine complète de repos. Dès lundi prochain, ils se réuniront à la Vallée de Joux pour un mini-camp de préparation de trois jours. Au terme d'une journée de repos, ils se rendront à Lucerne afin d'y affronter Ambri-Piotta dans le cadre d'un match amical. «C'est le moment idéal pour bâtir notre condition physique en vue de la suite de ce championnat», nous a confié Roger Rönnberg, entraîneur des Dragons. Un souci, ce programme? «Pas du tout! J'ai souvent géré ce genre de saisons particulières. Il sera privé des joueurs de l'équipe nationale Reto Berra, Andrea Glauser, Christoph Bertschy et Sandro Schmid.

Matche 13 février, 19h à Lucerne: Ambri - Fribourg Gottéron

Lugano

Les joueurs ont congé jusqu'au 9 février. Ensuite, l'équipe s'entraînera à Lugano et disputera deux matches amicaux, dont un à domicile le 13 février contre Kloten. Dans la foulée, le match de l'équipe de Suisse contre le Canada sera diffusé sur grand écran. Sont absents Calvin Thürkauf (Suisse), Giovanni Morini et Marco Zanetti (Italie), engagés à Milan.

Matches 13 février, 19h: Lugano - Kloten / 20 février, 19h: Davos - Lugano

Zurich Lions

Le double champion est le plus durement touché par les absences olympiques - pas moins de sept joueurs (Dean Kukan, Christian Marti, Sven Andrighetto, Denis Malgin, Mikko Lehtonen, Ruldolfs Balcers, Alessandro Segafredo) feront le voyage à Milan. «C'est un désavantage pour nous», concède le directeur sportif, Sven Leuenberger, en faisant référence à son effectif réduit. Ceux qui restent ont des vacances cette semaine. Ensuite, ils se rendront à Lenzerheide pour un camp d'entraînement, où un match test est prévu.

Matches 12 février, 19 heures à Lenzerheide: Zurich Lions - Zoug / 19 février, 19h: Zurich Lions - Berne.

Genève-Servette

Les Aigles ont droit à une semaine de congé. Ville Peltonen, coach du GSHC, va officier en tant qu'entraîneur assistant de la Finlande lors des Jeux olympiques à Milan. «Une chance incroyable, nous a-t-il précisé. J'ai disputé quatre fois ce tournoi et c'est l'accomplissement dont je suis le plus fier.» Tim Berni (Suisse) et Jan Rutta (Tchéquie) sont également engagés aux JO. Le 19 février, Genève se rendra à Champéry pour y disputer un match amical face à Bienne.

Match 19 février, 19h à Champéry: Bienne - Genève-Servette

Lausanne

Dix jours de repos ont été accordés aux Lions de la Vaudoise aréna. Les Lausannois s'entraîneront ensuite sur les bords du Léman et disputeront un match face à Ajoie le 17, du côté de Tramelan. «Nous n'organisons pas un camp ou quelque chose de spéciale, précise John Fust, directeur sportif. Mais nous allons mettre sur pied un événement de team building dont je suis en train de préparer les contours.» Ken Jäger, Damien Riat (Suisse), Dominik Kahun (Allemagne) et Florian Douay (France) seront à Milan.

Match 17 février, 19h30 à Tramelan: Ajoie - Lausanne

Rapperswil

Les joueurs ont commencé leurs vacances le 31 janvier, elles dureront jusqu'au 8 février. Ensuite, ils s'entraîneront à Rapperswil. Le seul joueur absent est Nicklas Jensen, qui fait partie de la sélection olympique danoise. Les Lakers disputeront deux matches à l'extérieur, dont un dans le cadre de l'Arosa Ice Classic contre le dernier du classement de Swiss League qui y est domicilié.

Matches 14 février, 19h: Arosa - Rapperswil / 19 février, 19h: Kloten - Rapperswil.

Zoug

Jusqu'au 8 février, les joueurs zougois profitent d'une semaine de vacances. Ensuite, ils s'entraîneront à Zoug et le nouvel entraîneur Benoît Groulx aura l'occasion de peaufiner sa tactique lors de deux matches amicaux. Avec Leonardo Genoni (Suisse), Dominik Kubalik (Tchéquie) et Tomas Tatar (Slovaquie), il y a trois absents pour les Jeux olympiques.

Matches 12 février, 19h à Lenzerheide: Zurich Lions - Zoug /20 février, 19h à Lucerne: Zoug - Ambri

Berne

Le CP Berne donne congé à ses joueurs la première semaine, puis se rend en République tchèque, où les Ours disputent la Hockeytown Cup à Pardubice. La troisième semaine, l'équipe s'entraînera à nouveau à Berne et aura encore un troisième match contre les Zurich Lions. Le CP Berne n'est donc pas seulement la seule équipe à se rendre à l'étranger, mais c'est aussi celle qui effectue le plus de matches. Il n'y a aucun olympien dans la capitale.

Matches 13 février, 16h à Pardubice: Berne - Cologne / 15 février, match pour la troisième place (14h) ou finale (18h) à Pardubice contre Pardubice ou Straubing / 19 février, 19h: Zurich Lions - Berne.

Langnau Tigers

L'équipe bénéficie d'une semaine de congé, après quoi elle reprendra ses activités à Langnau. Mis à part le troisième gardien Martin Neckar (France), les Emmentalois n'ont pas de joueurs engagé à Milan, ce qu'ils considèrent comme un avantage pour travailler les subtilités tactiques avec toute l'équipe avant la phase décisive.

Match 21 février, 17h: Langnau Tigers - Mannheim

Bienne

Contrairement aux autres équipes, l'entraînement se poursuit cette semaine à Bienne. Ensuite qu'il y aura une semaine de congé, avant d'attaquer le sprint final lors de la troisième semaine d'entraînement. Ce break donne au nouvel entraîneur Christian Dubé l'occasion de travailler sur des détails. Comme Bienne n'a pas de participants aux Jeux olympiques, toute l'équipe est à sa disposition.

Match 19 février, 19h à Champéry: Bienne - Genève-Servette

Kloten

À Kloten, les joueurs ont officiellement congé la première semaine, mais ils ont aussi des possibilités d'entraînements facultatifs. Ensuite, à l'exception du gardien, Davide Fadani (Italie), tous reprennent leur activité habituelle. Son absence sera compensée par Ewan Huet et un gardien de la relève. Il n'y aura pas de camp d'entraînement, mais deux matches amicaux.

Matches 13 février, 19h: Lugano - Kloten / 19 février, 19h: Kloten - Rapperswil.

Ambri

Du côté d'Ambri aussi, il n'y aura pas d'entraînement officiel sur glace durant la première semaine et le travail sera individuel. Les Léventins, qui devront se passer de leurs deux internationaux italiens Tommaso De Luca et et Diego Kostner pendant la pause olympique, retrouveront ensuite leur patinoire avec le nouvel entraîneur Jussi Tapola. Ils se rendront deux fois à Lucerne pour y disputer deux matches de préparation.

Matches 13 février, 19h à Lucerne: Ambri - Fribourg Gottéron / 20 février, 19h à Lucerne: Zoug - Ambri

Ajoie

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Ajoie est une des équipes les plus impactées par les Jeux olympiques. Les Jurassiens comptent en effet quatre joueurs présents du côté de Milan. De quoi forcer l'entraîneur, Greg Ireland, à adapter quelque peu son planning durant la pause. «Les gars auront huit jours de congé, nous a-t-il précisé. Ensuite, nous allons reprendre notre préparation pour la fin de saison.» Il aura évidemment un oeil sur les prestations des Français du HCA: le gardien Antoine Keller, le défenseur Thomas Thiry et les attaquants Pierre-Edouard Bellemare et Kevin Bozon. Ajoie disputera deux matches contre Lausanne et Mannheim durant la pause.

Matches 17 février, 19h30 à Tramelan: Ajoie - Lausanne / 19 février, 19h00: Ajoie - Mannheim