Genève solide vainqueur contre Zurich

Au lendemain de sa victoire à Rapperswil, Genève-Servette a enchaîné en venant à bout des ZSC Lions, samedi. Retrouvez tous les highlights de la soirée.

Des buts de Schneller, Bozon, Manninen et Le Coultre ont permis aux Genevois de décrocher leur quinzième victoire de la saison. Photo: keystone-sda.ch

Genève - Zurich 4-1

2:20 Genève - Zurich: Genève enchaîne contre le Z

Vainqueur 5-2 sur la glace de Rapperswil-Jona la veille, Genève-Servette a enchaîné une deuxième victoire en 24 heures, la troisième dans ses quatre dernières sorties. Les Zurich Lions ont quant à eux subi leur deuxième défaite du week-end, après avoir été battus 3-2 par Ajoie la veille.

Le "Z" a pourtant su réagir après l'ouverture du score signée Eric Schneller (11e), Kimo Gruber inscrivant son premier but en National League à la 16e. Mais le GSHC a repris les commandes au deuxième tiers, grâce au 10e but de la saison de Tim Bozon (23e, 2-1) et à une réussite de Sakari Manninen au cours d'un jeu de puissance (34e, 3-1). Le Coultre a scellé le score dans une cage vide.

Lausanne - Zoug 5-2

3:19 Lausanne - Zoug: Les Lions renversent Zoug

Battu 2-1 à Fribourg vendredi, le Lausanne HC est revenu de loin samedi. Mené 2-0 après un but en supériorité numérique de Wingerli (29e), le LHC n'est sorti de sa torpeur qu'après un temps-mort pris dans la foulée par Geoff Ward. Czarnik a réduit l'écart à la 32e en profitant d'un mauvais rebond accordé par Wolf, Caggiula signant l'égalisation à la 34e en "power play".

Le vent avait tourné. Titularisé devant le filet zougois en raison de la blessure subie par Leonardo Genoni vendredi face à Lugano, Tim Wolf a cédé une troisième fois après seulement 20 secondes de jeu au troisième tiers. Austin Czarnik a alors signé un doublé, avant de réussir son deuxième assist - et donc son 4e point - de la soirée sur le somptueux 4-2 marqué par Erik Brännström à la 51e.

Berne - Davos 0-3

4:03 Berne - Davos: Davos domine Berne sans trembler

Le leader Davos, qui avait subi jeudi face à Ambri-Piotta sa première défaite de la saison à domicile, s'est parfaitement repris en gagnant 3-0 à Berne. Les Grisons ont forcé la décision au troisième tiers, grâce notamment à un doublé d'Enzo Corvi (41e et 59e). Le HCD possède 14 longueurs d'avance sur Gottéron et le LHC, et 16 sur Genève-Servette et Rapperswil-Jona.

Ambri - Rapperswil 1-5

2:41 Ambri - Rapperswil: Rapperswil retrouve le succès

Battu à huit reprises dans ses neuf dernières sorties, Rapperswil-Jona s'est en effet idéalement relancé en allant s'imposer 5-1 à Ambri-Piotta. Les Lakers ont frappé fort d'entrée, marquant trois buts dans les premières 10'07 pour "chasser" le portier Gilles Senn.

Langnau - Kloten 6-1

4:08 Langnau - Kloten: Les Tigers largement vainqueurs de Kloten

Scénario quasiment identique dans le dernier match de la soirée à Langnau: les Tigers menaient 3-0 après 9'35 face à Kloten, qui a alors changé de gardien. Le 4-0 est tombé dès la 13e pour les Emmentalois, qui l'ont emporté 6-1 pour mettre fin à une série de trois défaites.