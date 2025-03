Ajoie perd le play-out face à Lugano et va encore trembler

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cette rencontre avait commencé par une première grosse occasion pour les Ajoulots. C'est Jonathan Hazen, en supériorité numérique, qui a pu alerter Adam Huska (13e). Le gardien de Lugano a également été mis à contribution quelques minutes plus tard par Anttoni Honka. Le fantastique défenseur finlandais, toujours aussi redoutable, n'est pas passé loin de l'ouverture du score.

Sans que ce soit vraiment mérité, ce sont les visiteurs qui ont fait trembler les filets — et les spectateurs — en premier. À la suite d'un puck mal dégagé en infériorité numérique, David Aebischer a pu récupérer la rondelle à la ligne bleue et s'avancer en direction de Benjamin Conz. Le gardien n'a rien pu faire sur le tir puissant du défenseur fribourgeois de la Corner Arena (20e, 1-1).

La seconde période a été une histoire de supériorité numérique. Mais cette fois-ci en faveur du HCA. Alors que Cole Cormier chauffait le banc ces pénalités, les hommes de Greg Ireland ont pu égaliser grâce à un travail en commun d'Oula Palve et Pierre-Edouard Bellemare. Le premier a donné une merveille de passe pour le second qui n'a pas tremblé au moment de remettre les deux équipes à égalité (30e, 1-1). Dans la continuité de cette égalisation, les Jurassiens auraient bien pu virer en tête, mais TJ Brennan s'est heurté à Adam Huska (32e).

Lors de l'ultime période, les Ajoulots ont tué une période d'infériorité numérique à la suite d'une charge de Marco Pedretti sur Luca Fazzini. Hélas, les Luganais ont repris l'avantage peu après le retour du No 87 sur la glace. C'est tout d'abord Calvin Thürkauf qui a manqué une très grosse occasion de but avant que Jesper Peltonen n'inscrive le 1-2 (46e). De quoi faire chanter les tifosi luganais de plus belle.

Ajoie devra donc disputer un barrage de promotion/relégation face au HC Viège. Les Valaisans ont en effet remporté le championnat de Swiss League en dominant Bâle 3-4 lors du cinquième acte de la finale. Les joueurs de la Lonza Arena ont ainsi obtenu le droit de défier les Jurassiens dès mardi prochain pour un barrage de promotion-relégation de tous les dangers. Si le HCA venait à s'incliner, il serait relégué en deuxième division.