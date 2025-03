La saison dernière, Lausanne avait gagné l'acte VII à domicile contre Davos lors des quarts de finale. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dans sa Vaudoise aréna, le Lausanne HC va disputer le cinquième acte VII depuis sa promotion en National League. La bonne nouvelle? Les Vaudois ne se sont jamais inclinés dans leur patinoire dans pareille configuration. L'autre bonne nouvelle? Une des deux qualifications pour les demi-finales avait été acquise face aux Langnau Tigers. Il s'agit en effet de la seconde rencontre décisive entre les Emmentalois et les Vaudois en quarts de finale de National League après... 2019 et une victoire 8-1 (!) à domicile.

Si l'ampleur du score peut choquer, ce résultat n'a rien d'étonnant. En effet, l'équipe évoluant à domicile gagne largement plus souvent le septième match dans son antre. Lors des 20 derniers matches décisifs, la formation évoluant à domicile s'est imposée... 17 fois. Il faut même remonter à la saison 2020/2021 pour trouver trace d'une qualification acquise à l'extérieur lors d'un acte VII. À l'époque, le HC Davos s'était imposé 1-3 à Rapperswil qui était pourtant l'hôte de cette rencontre.

Depuis? Zoug (2x), Genève, Lausanne et Fribourg ont «fait le job» à domicile. Les Vaudois ont d'ailleurs confirmé la prédominance des victoires à domicile pas plus tard que la saison dernière, pour le meilleur et pour le pire. Le LHC avait en effet disposé du HC Davos en quarts de finale (3-0) dans un match parfaitement maîtrisé. Les hommes de Geoff Ward avaient ensuite été battus par Zurich lors de la Finalissima à Zurich (2-0).

Langnau pour l'histoire

Côté emmentalois, il n'y a pas eu d'autre acte VII dans l'histoire que celui face au Lausanne HC. Et pour cause, puisque les Tigers n'ont que rarement disputés les play-off dans leur histoire. Leur seule autre apparition (2010/2011) s'était soldée par une élimination 4-0 par le «grand frère» du CP Berne. Les hommes de Thierry Paterlini ont donc l'occasion de marquer l'histoire ce mardi soir. Non seulement, les joueurs de l'Ilfis rejoindraient un petit groupe d'équipes remportant un match VII à l'extérieur, mais en plus, ils permettraient aux SCL Tigers d'atteindre pour la première fois les demi-finales de National League.

Mais les chiffres ne parlent de loin pas en leur faveur. Des chiffres qui ne les «voyaient» probablement pas trainer le Lausanne HC jusqu'à ce septième match décisif.