Capitaine du LHC, Joël Genazzi annonce sa retraite

Joël Genazzi raccroche les patins. Le capitaine du Lausanne HC, arrivé à Malley en 2013, a joué son 719e et dernier match avec le club vaudois jeudi, lors de l'acte V de la finale.

Joël Genazzi a pris sa retraite. Photo: Getty Images

C'est une page qui se tourne du côté du LHC. Après 719 matches avec le maillot au Lion, Joël Genazzi a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le capitaine de 37 ans l'a annoncé lors de la cérémonie de fin de saison. Ainsi, son dernier match avec Lausanne a eu lieu jeudi, lors de l'acte V de la finale, perdue, face à Zurich.

Arrivé en 2013 sur les bords du Léman, celui qui s'est reconverti en défenseur a marqué le club de son empreinte. Le Zurichois a tout vécu avec le Lausanne HC, dont les meilleurs (et peut-être les pires) moments ont été les deux finales perdues face à Zurich, cette année et l'année dernière. «Je vais garder l'ambiance du LHC, la meilleure de la Ligue, a souri Joël Genazzi sur la glace. Je suis juste déçu de ne pas avoir gagné le titre pour mon dernier match.»

En 719 rencontres avec le maillot vaudois – un record au sein de l'organisation, le No 79 a inscrit 294 points (90 buts, 204 assists). Nul doute que prochainement, son chandail trônera aux côtés de celui de Dubi, Friederich, Kindler, Huet et Conz. L'ancien joueur de Fribourg et Langnau va désormais se reconvertir au sein de l'Académie du LHC. Son rôle n'a pas encore été révélé.

À noter que cette cérémonie de fin de saison a aussi été l'occasion pour le club de dire au revoir à plusieurs joueurs: Gian-Marco Hammerer, Matthias Méméteau, Tim Bozon, Andrea Glauser, Lukas Frick, Michael Raffl, Lawrence Pilut, Gavin Bayreuther et David Sklenicka.