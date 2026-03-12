Luca Cunti met un terme à sa belle carrière

Luca Cunti, 36 ans, met un terme à sa carrière de hockeyeur et devient entraîneur des moins de 12 ans des GCK Lions. L'attaquant a eu une superbe carrière en National League, évoluant pour Langnau, Zurich, Kloten, Lugano et Bienne.
Ancien du HC Bienne
Durant son passage aux ZSC Lions (de 2011 à 2017), Luca Cunti a été sacré champion suisse en 2012 et 2014. Il a également fait partie de l’équipe nationale suisse qui a remporté la sensationnelle médaille d’argent aux Mondiaux 2013 à Stockholm.
Lors de la saison 2025/26, il était revenu dans à Zurich après six saison passées à Bienne. Mais il a surtout disputé 34 matches de Swiss League avec les GCK Lions en saison régulière (21 points) et cinq en playoffs (six points). Il a également joué à deux reprises avec Zurich en National League cette saison (un point).
«Je suis heureux que Luca reste dans l’organisation et qu’il souhaite maintenant laisser son empreinte en tant qu’entraîneur», déclare le directeur sportif des ZSC Lions Edgar Salis.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42