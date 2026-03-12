DE
Argenté aux Mondiaux 2013
Luca Cunti met un terme à sa belle carrière

Le double champion suisse Luca Cunti raccroche les patins. L'ancien joueur du HC Bienne avait aussi décroché la médaille d'argent aux championnats du monde 2013 avec la Suisse.
1/4
Luca Cunti a fini sa carrière avec les GCK Lions.
Yannick Peng
Yannick Peng

Luca Cunti, 36 ans, met un terme à sa carrière de hockeyeur et devient entraîneur des moins de 12 ans des GCK Lions. L'attaquant a eu une superbe carrière en National League, évoluant pour Langnau, Zurich, Kloten, Lugano et Bienne.

Ancien du HC Bienne

Durant son passage aux ZSC Lions (de 2011 à 2017), Luca Cunti a été sacré champion suisse en 2012 et 2014. Il a également fait partie de l’équipe nationale suisse qui a remporté la sensationnelle médaille d’argent aux Mondiaux 2013 à Stockholm.

Lors de la saison 2025/26, il était revenu dans à Zurich après six saison passées à Bienne. Mais il a surtout disputé 34 matches de Swiss League avec les GCK Lions en saison régulière (21 points) et cinq en playoffs (six points). Il a également joué à deux reprises avec Zurich en National League cette saison (un point).

«Je suis heureux que Luca reste dans l’organisation et qu’il souhaite maintenant laisser son empreinte en tant qu’entraîneur», déclare le directeur sportif des ZSC Lions Edgar Salis.

