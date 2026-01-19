Le HC Bienne se sépare de son entraîneur Martin Filander

Onzième de National League, Bienne se sépare de son entraîneur Martin Filander. Le Suédois avait pris ses fonctions à l'été 2024, succédant à Petri Matikainen et avait déjà échoué à qualifier le HCB pour les play-off lors de sa première saison (11e).

Le HC Bienne a annoncé ce lundi la fin immédiate de la collaboration avec son entraîneur principal Martin Filander. Cette décision a été prise conjointement par le conseil d’administration et la direction sportive, à l’issue d’une analyse approfondie du déroulement de la saison en cours.

Le technicien suédois n'aura donc pas survécu à la lourde défaite 6-1 subie sur la glace de Fribourg-Gottéron samedi. Le bilan comptable depuis le début de l'année 2026 était correct avec quatre victoires pour trois défaites, mais Bienne est toujours 11e et loin d'être assuré de disputer le play-in. Martin Filander avait pris ses fonctions à l'été 2024, succédant au Finlandais Petri Matikainen. Il avait déjà échoué à qualifier le HCB pour les play-off lors de sa première saison (11e).

Une attitude pas à la hauteur des exigences du club

«Malgré certains signes positifs observés ces dernières semaines», comme la belle victoire face à Davos ou celle contre Ambri, le club seelandais estime que l’évolution sportive globale de l’équipe n’a pas répondu aux attentes. Si l’intégration et le développement des jeunes joueurs sont jugés encourageants et conformes à la stratégie du club, «les résultats obtenus ainsi que l’attitude générale de l’équipe sur la glace» n’ont pas toujours été à la hauteur des exigences du HC Bienne et de son public.

Dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur principal, l’équipe première sera dirigée à titre intérimaire par les deux entraîneurs assistants, Mathias Tjärnqvist et Beat Forster.