DE
FR

Après un an et demi
Le HC Bienne se sépare de son entraîneur Martin Filander

Onzième de National League, Bienne se sépare de son entraîneur Martin Filander. Le Suédois avait pris ses fonctions à l'été 2024, succédant à Petri Matikainen et avait déjà échoué à qualifier le HCB pour les play-off lors de sa première saison (11e).
Publié: il y a 40 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
1/2
Martin Filander n'est plus l'entraîneur du HC Bienne.
Photo: keystone-sda.ch

Le HC Bienne a annoncé ce lundi la fin immédiate de la collaboration avec son entraîneur principal Martin Filander. Cette décision a été prise conjointement par le conseil d’administration et la direction sportive, à l’issue d’une analyse approfondie du déroulement de la saison en cours.

Le technicien suédois n'aura donc pas survécu à la lourde défaite 6-1 subie sur la glace de Fribourg-Gottéron samedi. Le bilan comptable depuis le début de l'année 2026 était correct avec quatre victoires pour trois défaites, mais Bienne est toujours 11e et loin d'être assuré de disputer le play-in. Martin Filander avait pris ses fonctions à l'été 2024, succédant au Finlandais Petri Matikainen. Il avait déjà échoué à qualifier le HCB pour les play-off lors de sa première saison (11e).

Une attitude pas à la hauteur des exigences du club

«Malgré certains signes positifs observés ces dernières semaines», comme la belle victoire face à Davos ou celle contre Ambri, le club seelandais estime que l’évolution sportive globale de l’équipe n’a pas répondu aux attentes. Si l’intégration et le développement des jeunes joueurs sont jugés encourageants et conformes à la stratégie du club, «les résultats obtenus ainsi que l’attitude générale de l’équipe sur la glace» n’ont pas toujours été à la hauteur des exigences du HC Bienne et de son public.

Dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur principal, l’équipe première sera dirigée à titre intérimaire par les deux entraîneurs assistants, Mathias Tjärnqvist et Beat Forster.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
41
50
87
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
41
39
77
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
43
10
76
4
HC Lugano
HC Lugano
41
31
74
5
Lausanne HC
Lausanne HC
43
19
71
6
ZSC Lions
ZSC Lions
41
22
70
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
41
-9
64
8
SCL Tigers
SCL Tigers
42
5
59
9
EV Zoug
EV Zoug
41
-15
58
10
SC Berne
SC Berne
41
-13
53
11
EHC Bienne
EHC Bienne
41
-20
51
12
EHC Kloten
EHC Kloten
41
-18
50
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
41
-40
46
14
HC Ajoie
HC Ajoie
42
-61
34
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
National League
National League
HC Bienne
HC Bienne
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      National League
      National League
      HC Bienne
      HC Bienne