Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron avait enfin l’opportunité de retrouver le goût de la victoire lors de la réception d’Ambri. En proie à des doutes et giflée par Lausanne la veille, l’équipe de Pat Emond avait un besoin urgent de points après avoir perdu 8 de ses 10 premiers matches de la saison. Dès le coup d’envoi, les Fribourgeois montrent de belles intentions. Ils s’installent dans le camp adverse et dominent la possession. La première action dangereuse arrive rapidement: Marcus Sörensen et Lucas Wallmark mettent la pression sur la défense léventine, mais Janne Juvonen se montre solide.

À la 9e, Fribourg bénéficie de son premier jeu de puissance. Ryan Gunderson décoche un tir sur la latte. Peu après, Lucas Wallmark en profite pour ouvrir le score sur une passe décisive de… Marcus Sörensen, bien sûr. 1-0 pour Fribourg et c'était totalement mérité au regard de la domination des joueurs locaux avec déjà 8 tirs à zéro.

Le premier tiers continue sur la même lancée, et Fribourg double la mise grâce à un superbe jeu de passes orchestré par Yannick Rathgeb. Son assist permet à Jan Dorthe de marquer son premier but en National League et de donner un peu d'air à son équipe. À 3-0 à 26 secondes de la fin du premier tiers, Nathan Marchon, en infériorité numérique, fait chavirer les tribunes. Le public exulte et espère que la spirale négative est enfin enrayée.

Indiscipline coupable

Cependant, le retour des vestiaires s’avère plus compliqué pour Fribourg. À peine le deuxième tiers entamé, Ambri réduit l’écart à 3-1 grâce à Dario Bürgler, qui trouve le fond des filets en double supériorité numérique à la suite, notamment d'une pénalité stupide reçue par Christoph Bertschy. Fribourg est déjà sous pression, et les Léventins continuent d’attaquer, poussés par leur dynamique positive après leur victoire en derby contre Lugano.

À la 35e minute, Ambri revient à 3-2 par le même Bürgler qui marque d'un tir puissant depuis la gauche, laissant Berra sans réaction. La défense fribourgeoise semble accuser le coup, et les sifflets commencent à retentir dans l’arena, témoignant du mécontentement croissant des supporters. Les Fribourgeois doivent retrouver leur jeu, mais Ambri ne leur laisse pas le temps de respirer avec une intensité de tous les instants. Le 3-3 d'André Heim les a même récompensés de leurs efforts. À quelques secondes de la fin du deuxième tiers, Marchon rate une belle occasion face à Juvonen.

Capitaine exemplaire

Le début du dernier tiers est intense. Fribourg crée des occasions, mais Janne Juvonen se montre solide face à Killian Mottet. C’est à la 49e minute que l’inévitable Julien Sprunger, le capitaine, s’illustre en profitant d’un rebond pour marquer et redonner l’avantage à Fribourg. Son instinct de buteur sort son équipe d'une bien mauvaise passe. Depuis le début de la saison, le No 86 est l'un des rares à échapper à la critique.

Finalement, Fribourg est parvenu à conserver son avance et s’impose 4-3. Ce succès est un souffle d'air frais pour une équipe en crise qui sortait d'une claque 6-0 reçue la veille à Lausanne. Mardi, les hommes de Pat Emond affronteront Straubing en Champions League avant de se déplacer à Zoug vendredi.