Quatre matches en cinq jours! L’EV Zoug fait face à une surcharge inédite, conséquence directe de son parcours en Champions League et d’un calendrier compressé. Une situation qui inquiète sérieusement le corps médical.

Nicole Vandenbrouck

Le Lausanne HC y avait déjà eu droit en septembre: quatre matches en cinq jours. Cette semaine, c’est au tour de l’EV Zoug de passer par cette épreuve. Après le match retour des quarts de finale de la Champions Hockey League mardi face à Lukko Rauma (Finlande), les Zougois font partie des équipes contraintes de rejouer dès mercredi. Suivront encore des rencontres vendredi et samedi. Bilan: quatre matches en cinq jours. Et même cinq en l’espace de huit jours avant Noël! L’EVZ se retrouve ainsi presque «puni» pour avoir poursuivi son parcours en Champions League.

Le docteur Beat Schwegler n’hésite pas à tirer la sonnette d’alarme. «Je n’ai jamais vu une telle accumulation de matches ces dernières années», affirme le médecin de l’équipe zougoise. Il est conscient que, lors d’une année olympique, le championnat régulier doit être compressé. Mais cela ne l’empêche pas de critiquer vivement le programme imposé à Zoug: «Franchement, d’un point de vue médical, c’est mauvais.» La charge est énorme, tant physiquement que mentalement, et elle augmente mécaniquement le risque de blessures.

«Les jeunes ont encore besoin de consignes claires»

Dans ce contexte, Beat Schwegler se montre particulièrement inquiet pour les jeunes joueurs. «Les vétérans savent, par expérience, comment gérer ce type de situation. Les jeunes, eux, ont encore besoin de directives claires.» Le sujet a d’ailleurs été abordé de manière très concrète lundi au sein de l’équipe médicale.

Selon lui, ce ne sont pas les deux premiers matches qui posent le plus de problèmes, mais bien les troisième et quatrième, programmés vendredi et samedi. «Quand le corps et l’esprit sont fatigués, le comportement dans les duels change. La tension musculaire et la concentration diminuent, et le risque de blessure augmente.»

Le médecin insiste donc sur l’importance d’une récupération optimale. «À 90%, elle repose sur le sommeil et une bonne alimentation.» Si le temps le permet, massages, séances de sauna et bains peuvent également contribuer à la régénération.

Beat Schwegler confirme par ailleurs que de nombreuses équipes présentent cette saison de longues listes de blessés. Il n’existe toutefois pas de données chiffrées permettant d’établir un lien direct avec le calendrier surchargé d’une année olympique. «Pour nous, médecins de club, les matches du vendredi et du samedi sont déjà une épine dans le pied. Nous le répétons depuis des années.»

D’un point de vue médical, un enchaînement jeudi–samedi ou vendredi–dimanche serait nettement préférable. Mais sur le plan économique, les clubs tiennent fermement aux affiches du vendredi et du samedi.



