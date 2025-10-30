Après la belle victoire du Lausanne HC face à Davos, Geoff Ward a pris le temps de revenir sur la réaction de son équipe après la claque de la veille à Bienne. Le coach des Lieons retient un effort collectif et des enseignements prometteurs.

Mercredi, Geoff Ward était satisfait de son équipe. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Geoff, était-ce une sorte de match référence pour ton équipe ce soir? C'est un message envoyé?

Je ne sais pas si on peut parler d’un statement, mais c’était un bon effort collectif. Le match a été serré des deux côtés, et j’ai aimé la manière dont on a su aller chercher la victoire à la fin. Ce soir, on a vu plusieurs choses positives. Ce n’était pas un message à qui que ce soit, mais plutôt une rencontre qui nous a montré certains aspects de notre équipe et qui a renforcé des certitudes chez nos joueurs. C’est une base solide pour la suite.

Après la défaite de mardi à Bienne, la préparation a-t-elle été compliquée mentalement?

Pas vraiment. On a des gars qui ont vécu plusieurs campagnes de play-off ces dernières saisons. On a simplement comparé ça à une série éliminatoire: tu perds un match, tu dois être prêt pour le suivant. Nos joueurs ont eu la bonne réaction, ils ont tourné la page très vite. On a analysé ce qui n’allait pas à Bienne et on s’est assuré de corriger ces points. Ce soir, j’ai aimé la façon dont ils se sont relevés.

Sur les dix derniers matches, les statistiques avancées ne jouent pas forcément en faveur du Lausanne HC. Est-ce un signal d’alerte?

Pas vraiment. On regarde les données qui reflètent la manière dont on veut jouer, pas toutes les métriques disponibles. Ce qui m’importe, c’est que notre style soit respecté. Si l'on prend le match de Bienne, on aurait eu des occasions de nous imposer malgré le score sévère. Si on garde la bonne approche, les statistiques finiront par suivre. On a traversé un peu d’adversité ces derniers, je pense que tu l'as vu. Mais les gars ont bien réagi. On n’a pas cherché d’excuses, on a continué à avancer. Ce soir fait partie de ce processus: on grimpe la montagne pas à pas.

Une victoire «fondatrice», donc?

Oui, je crois qu’elle peut l’être. Il y avait de l’énergie, de la cohésion, de la confiance retrouvée. C’est le genre de match qui te montre que tes principes tiennent la route, même après un revers. Maintenant, le vrai test sera de confirmer samedi. Ce match nous a montrés qui nous sommes vraiment.

Theo Rochette est sorti blessé. Des nouvelles?

On verra demain. J’étais un peu inquiet sur le moment, mais il n’avait pas l’air trop atteint après coup. On laissera les médecins l’examiner. Avec la pause qui arrive, on ne prendra aucun risque. Il a connu quelques soucis de commotion l’an dernier, donc on veut qu’il soit totalement rétabli avant de revenir. Theo fait une très bonne saison et c’est un joueur important pour nous.