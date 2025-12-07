Geoff Ward: «Cette fin d'année sera charnière pour le LHC»

Grégory Beaud Journaliste Blick

Geoff, on dit que les bonnes équipes trouvent toujours un moyen de gagner. Alors Lausanne doit être une sacrée bonne équipe puisque ces temps, elle trouve toujours un moyen…

(il rigole) Oui. On a joué énormément de matches à un but et ça donne de la confiance. Défensivement, on commence à avoir de la constance. Et quand on s'est montrés un peu moins bons ce soir, Kevin (ndlr Pasche, le gardien) a été incroyable. Il a sorti des arrêts énormes. Offensivement, cette équipe de Bienne peut faire très mal quand elle se met en route, mais on a tenu le coup et, comme tu l'as dit, on a trouvé le moyen de finir le travail.

Au classement, vous êtes à 12 points de Davos, mais aussi 12 points devant le 7e. Même si tu n'y prêtes pas trop attention, ça doit offrir un peu d'air.

C'est vrai que ça compte. On arrive bientôt sous la barre des 20 matches à jouer. En janvier, on attaque la dernière ligne droite. Pour moi, c'est un peu comme le «moving day» dans un tournoi de golf: tu essaies de rester dans le peloton de tête et de te détacher des équipes en bas. Le but, c'est que dans les dix derniers matches, tu ne sois pas en train de courir derrière quelque chose, mais au contraire de maintenir ta position, voire de gratter une ou deux places. Cette fin d'année sera charnière pour nous.

On avait beaucoup parlé des gardiens en début de saison. On n'en parle plus du tout aujourd'hui…

C'est vrai, car on a deux très bons gardiens. On a eu la chance d'avoir les deux il y a quelques années et ils jouent tous les deux extrêmement bien en ce moment. Ça nous permet de les garder au repos et, touchons du bois, en santé. Comme on gagne énormément de matches à un but, ils sont une raison majeure de notre succès.

Après la pause, vous aurez sur un enchaînement de quatre matches en cinq jours. C'est la deuxième fois de la saison. Tu as souvent connu ça en NHL?

En NHL, pas vraiment. Là-bas, ce sont surtout des back-to-back. Dans cette ligue-ci, on a l'impression que ça arrive presque tous les week-ends. Le 4-en-5, c'est plus typique de la Ligue américaine (AHL). On en a déjà fait un cette saison et je crois qu'on en a encore deux à venir. Heureusement, on récupère des blessés après la pause, on aura donc un effectif complet pour faire tourner. Le point positif de cette période avec beaucoup d'absents, c'est qu'on a développé notre profondeur. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de gars capables de jouer et qui ont confiance.