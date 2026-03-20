Les Dragons font tout un petit peu mieux que «Rappi»

Ce vendredi soir, Fribourg accueille Rapperswil pour le premier acte de son quart de finale des play-off. Face aux Saint-Gallois, les Dragons endosseront le costume de favori.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Gardiens

En carrière, Melvin Nyffeler n'a remporté qu'une série de play-off dans l'élite. C'était lors de la saison 2020/21. Le portier des Saint-Gallois sort d'un exercice pas forcément convaincant avec un petit 90,83% d'arrêts et 2,69 buts encaissés par match. Dès lors pourquoi l'écart avec Reto Berra n'est pas plus grand? Le gardien de Rapperswil sort de trois excellents matches consécutifs face à Zoug puis contre Berne à deux reprises. Avec 79 arrêts sur 81 shoots, il a été brillant et c'est notamment grâce à son blanchissage si son équipe s'est défaite du SCB mercredi soir. La forme du moment est donc excellente.

Mais en parlant de bonne forme, que dire de Reto Berra? Avec 1,99 but encaissé par match et 92,00% d'arrêts, le Zurichois vient de livrer une des meilleures saisons statistiques de sa carrière. Et contrairement à Melvin Nyffeler, il a une très riche expérience des grands rendez-vous.

Défense

Les Dragons ont encaissé 28 buts de moins que les Saint-Gallois. La différence entre les deux équipes est également énorme à égalité numérique dans les statistiques avancées. Fribourg a concédé 2,03 buts escomptés par 60 minutes de glace à égalité numérique contre et est la seconde meilleure équipe de la Ligue. «Rappi», de l'autre côté, est l'une dires pires avec 2,76. Seul Ajoie fait pire. Sur la glace, l'écart est grand. Mais il l'est également sur le papier entre une équipe qui peut compter sur des Yannick Rathgeb et Andrea Glauser en plus de deux arrières étrangers. En face, les Luca Capaul et Fabian Meier sont forcément des noms moins ronflants.

Attaque

La différence d'un point de vue offensif est moins extrême entre les deux équipes qui se défieront lors des quarts de finale. Si Fribourg est, la aussi, la seconde meilleure équipe de National League avec 172 buts marqués, les Saint-Gallois sont moins à la traîne. Auteurs de 150 réussites, les Lakers sont sixièmes de National League. Avec 3,10 buts escomptés par 60 minutes de glace à 5 contre 5, l'attaque de Fribourg Gottéron est toutefois de loin la plus impactante de la Ligue et justifie un écart entre les deux formations dans ce point précis.

La densité de joueurs à haut potentiel est également plus importante du côté de la BCF Arena puisque douze joueurs ont inscrit au moins sept buts au cours de la dernière saison contre seulement sept pour Rapperswil. Dix Dragons ont franchi la barre des 20 points contre seuls sept pour aux Saint-Gallois, dont l'absent Nico Dünner.

Situations spéciales

D'un côté, Fribourg possède le troisième meilleur power-play de la Ligue et le meilleur box-play du championnat. Face aux Dragons, «Rappi» n'est que la douzième meilleure équipe de National League en supériorité numérique et la dixième en infériorité numérique. Bref, l'écart, là aussi, est très impressionnant.

Entraîneur

Le maître face à son élève. Au sens strict du terme. Johan Lundskog était en effet l'assistant de Roger Rönnberg du côté de Frölunda durant quelques années entre 2016 et 2019. Après deux expériences mitigées à Berne puis Mannheim comme entraîneur principal, le coach de Rapperswil a accepté de redevenir assistant pour mieux rebondir. Il a toutefois bien moins d'expérience que le dresseur de Dragons avec qui il a remporté deux Champions League et un titre de Suède. Entre 2013 et 2025, le technicien suédois de la BCF Arena a triomphé à quatre reprise sur la scène européenne et deux fois en championnat.