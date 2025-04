Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il est arrivé début novembre au HC Ajoie, dans une crise sportive incontestable après un début de saison raté sous la direction de Christian Wohlwend (4 points en 13 matches). Greg Ireland a redressé la situation de manière spectaculaire à Porrentruy (42 points en 39 matches), sans toutefois pouvoir permettre aux Vouivres de quitter la dernière place, leur habitat naturel depuis la montée en National League.

Ce barrage de promotion-relégation bien maîtrisé au final (victoire 4-1 dans la série) face à Viège a permis d'assurer le maintien et le coach canadien peut désormais préparer sereinement la saison prochaine, lui qui a prolongé son contrat de deux ans. Après le spectaculaire succès 5-1 de jeudi, Blick a retrouvé Greg Ireland devant le vestiaire du HCA, d'où ne s'échappaient pas de cris de joie, mais où les corps récupéraient après une saison éprouvante. Et juste avant une soirée de fête, sans doute.

Coach, quel est votre sentiment principal maintenant, quelques dizaines de minutes après ce maintien?

Les mots qui me viennent sont joie, soulagement et fierté. Je pense qu'une série de promotion-relégation est une chose difficile à traverser. Mais on devait en passer par là, on devait affronter ce défi. Et je suis heureux qu'on l'ait fait et que ça nous ait aidé à grandir.

Vous aussi, avec toute votre expérience, vous pouvez en tirer quelque chose sur le plan personnel?

Oui. Bien sûr. Ces quelques jours m'ont aidé à grandir en tan que personne. C'est beaucoup de pression, de responsabilité. Je suis heureux d'avoir eu cette opportunité et d'avoir terminé cette série du bon côté.

Pour vous aussi, c'est un grand succès? Vous avez repris une équipe en crise et aujourd'hui, le public est heureux, Ajoie est sauvé.

Je suis passé par beaucoup de choses dans ma carrière. Pendant longtemps, j'ai toujours été dans le même club pendant cinq ans. Et là, il semblerait que je sois passé à autre chose (sourire). J'en tire énormément d'expérience et je comprends maintenant beaucoup mieux ce dont vous avez besoin quand vous arrivez dans un club en cours de route avec une mission à court terme. Tu dois être prêt à y aller, tu ne peux pas juste espérer arriver quelque part et que tout roule. En novembre, on devait changer notre mentalité et notre direction. Et ce très rapidement. C'était important quand je suis arrivé, mais maintenant que je connais ce groupe, je me dis que nous devons changer beaucoup de choses. Nous avons construit de bonnes fondations, mais nous devons pousser le tout encore plus haut.

Photo: keystone-sda.ch

Qu'est-ce que cela veut dire? Recruter de meilleurs joueurs?

Eh bien, on verra! Je ne vais pas dire aujourd'hui à la direction du club ce qu'elle doit faire. Nous avons de bons joueurs, c'est une certitude. Mais bien sûr, nous aimerions encore améliorer l'équipe, dans la possibilité de nos moyens. Et dans le même temps, nous devons attendre plus des gars qui sont déjà ici. Nous devons exiger plus d'eux.

A quel point est-ce difficile de prendre des décisions fortes dans votre situation? Vous avez deux gardiens de niveau similaire, il faut en choisir un. Vous avez dû faire des choix pour les étrangers aussi, garder tout le monde sous pression...

Ca vient avec le leadership et la responsabilité. Etre un leader, c'est facile à dire. Tout le monde pense: 'Je veux être un leader'. Mais quand il faut prendre des décisions difficiles et les assumer, c'est plus compliqué. Parfois, ça fait mal, mais il faut toujours se rappeler que ce n'est pas personnel. Il faut prendre l'opinion des gens autour de vous et faire ensuite ce qui est le mieux pour l'équipe.