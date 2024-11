Fribourg s'incline à Ambri et inquiète de plus en plus

Fribourg s'incline à Ambri et inquiète de plus en plus

Ambri - Fribourg 5-3

Fribourg se délite. Battu à domicile par Lausanne vendredi soir, Fribourg n'avait pas le droit de ne faire un week-end qu'à un point. C'est pourtant ce qui s'est passé avec une défaite 5-3 au Tessin.

Après s'être répondu au cours du premier tiers, Schmid ouvrant la marque et Douay égalisant, les deux équipes ont laissé les pénalités décider de la suite du match. Ambri n'a pas su en profiter, alors que Gottéron a pu prendre les devants par De la Rose (28e). Seulement Fribourg a perdu pied au début du troisième tiers, comme la veille face au LHC, mais avec de plus graves conséquences.

Les Léventins ont inscrit trois buts en moins de quatre minutes. Sur le 2-2 et le 4-2, difficile de ne pas accuser Bryan Rüegger. Le remplaçant de Berra n'a pas été à la hauteur. Diaz a redonné un peu d'espoir à la 46e, mais cela n'a pas suffi. A noter les trois assists de DiDomenico, ancien Dragon passé à Ambri.

Genève - Berne 2-3

3:59 Genève-Servette - Berne: Les Aigles se sont fait dévorer par les Ours

Il y a des choses qui ne vont pas ensemble comme l'eau et l'huile. Ou comme Genève et une victoire à domicile. Les Aigles semblent allergiques à la victoire aux Vernets depuis leur premier match contre Rapperswil. Cette défaite face aux Ours est en effet la sixième de suite aux Vernets.

Et les hommes de Jan Cadieux ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas eu d'opportunités, eux qui se sont retrouvés pendant cinq minutes à 5 contre 4 à la suite de la pénalité de match envers Austin Czarnik (29e). Teemu Hartikainen a d'ailleurs pu égaliser à la toute fin, mais les Genevois auraient dû faire davantage. Revenus à 2-2 grâce à Manninen (52e), les Grenat ont vu les Bernois reprendre les devants, pour de bon, à la 58e, grâce à Untersander.

Davos - Ajoie 4-3

2:05 Davos - Ajoie: Ajoie n'a pas été loin de l'emporter à Davos

Ajoie s'incline de peu. Après leur exploit de la veille et cette victoire 2-1 face à Zurich, les Jurassiens n'avaient vraiment pas la tâche facile en devant se rendre aux Grisons pour affronter Davos. Les joueurs de Josh Holden ont d'ailleurs bien pris soin d'appuyer très tôt sur l'accélérateur histoire de profiter de leur plus grande adaptation à l'altitude.

Après vingt minutes, les locaux menaient 3-0 et Greg Ireland a sorti Ciaccio au profit de Benjamin Conz. Contraints de présenter un autre visage, les Ajoulots ont utilisé leur power-play pour revenir à une longueur sur deux buts de Devos. Kessler a redonné de l'air aux Davosiens et le 4-3 de Hazen à la 56e est venu trop tard.

Kloten - Bienne 4-3 ap

5:15 Kloten - Bienne: Bienne capitule en prolongations

Et de quatre! Bienne a enchaîné pour sa part un quatrième revers de rang en allant s'incliner 4-3 ap à Kloten. Et les Seelandais peuvent nourrir des regrets puisqu'ils menaient 3-2 à la 45e sur un très joli but de Nicolas Müller, parfaitement servi par le jeune Niklas Blessing. Seulement les Bernois ont subi l'égalisation à la 59e lorsque les Aviateurs ont sorti leur gardien. Et lors de la prolongation, c'est le désormais meilleur buteur du championnat Miro Aaltonen qui a donné la victoire aux Zurichois en supériorité numérique à la 64e.

Zurich - Lugano 5-1

Dans le dernier match de la soirée, Zurich a disposé de Lugano 5-1. Les Lions sont deuxièmes avec trois points de retard sur Davos, mais avec deux parties en moins.