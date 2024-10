Bienne revient vainqueur de Zoug

Le HC Bienne a pris le meilleur sur Zoug à l'extérieur (3-1). De son côté, Ajoie a frôlé l'exploit face à Zurich, mais a fini par s'incliner en prolongation (5-4 ap). Lausanne a largement dominé Fribourg (6-0), qui continue son début de saison plus que difficile.

Zurich - Ajoie 5-4 ap

2:39 Zurich-Ajoie: Ajoie à deux doigts de renverser le leader

Oui, le HC Ajoie va mieux depuis sa victoire face à Kloten vendredi dernier. Les Jurassiens sont revenus de nulle part dans le choc des extrêmes sur la glace de Zurich, eux qui étaient menés 4-0 après 45 minutes.

Pouilly, Devos, Pedretti et Turkulainen, auteur de l'égalisation à 16 secondes du terme, ont permis cette improbable remontada. Le champion a titre a fait respecter la hiérarchie par l'intermédiaire de Lammikko en prolongation, mais le point obtenu par la lanterne rouge à Zurich est source de belles promesses pour la suite. Ajoie a vraiment retrouvé une âme depuis deux matches.

Zoug - Bienne 1-3

4:20 Zoug-Bienne: Bienne prend trois points à Zoug

Le HC Bienne revoit la lumière. Sa victoire 3-1 à Zoug annonce peut-être de beaux lendemains.

Les Biennois peuvent remercier leur portier Harri Säteri, auteur de très nombreuses parades sur la glace de Zoug. Sans lui, les Seelandais auraient pu être menés bien plus que 1-0 au terme d'un premier tiers très difficile. Ils ont su relever la tête dès la période médiane.

C'est Lööv qui a sonné la révolte à la 26e. Maîtres dans le jeu, les Zougois ont manqué d'automatismes offensivement. Bienne, plus réaliste, a fait la différence par Bärtschi à la 46e et Kneubuehler dans la cage vide (59e). pour remonter à la 10e place.

Lausanne - Fribourg 6-0

2:02 Lausanne-Fribourg: Le LHC enfonce encore un peu plus Fribourg dans la crise

La situation de Fribourg en National League ne s'améliore pas. A Lausanne, les Fribourgeois ont semblé tellement fragiles. Comme si la moindre contrariété se transformait en un problème insurmontable. Les Dragons ont tiré au but, mais ils n'ont pas mis la conviction nécessaire.

Plus en confiance que leurs adversaires, les Lausannois ont ouvert le score sur leur première opportunité en jeu de puissance. C'est Ken Jäger qui a habilement dévié un lancer de Riat (9e). Un Riat qui s'est chargé lui-même du 2-0 après 48 secondes dans le tiers médian à la suite d'un service impeccable de Rochette. Les Vaudois ont salé l'addition à la 34e et à la 39e par Bougro et Frick. Sur le 4-0 du futur défenseur de Davos, Reto Berra a donné l'impression d'être une victime délaissée par ses coéquipiers.

Si le LHC a pu compter sur ses joueurs suisses, Fribourg a été abandonné par ses leaders. En défense, Borgman et Rathgeb ont souvent été pris en défaut. Même le top scorer Marcus Sörensen a livré une performance en-deçà de ses standards. Avec seulement 8 points et deux victoires en dix matches, les Dragons poursuivent leur descente aux enfers.

Kloten - Rapperswil 3-0

4:30 Kloten-Rapperswil: Kloten prend le dessus sur Rappi

Kloten s'est relevé après ses deux défaites du week-end dernier. Les Aviateurs ont dominé Rapperswil 3-0 à domicile et remontent au 4e rang.

Ambri - Lugano 2-1

2:33 Ambri-Lugano: Ambri remporte le derby tessinois face à Lugano

Lugano comptait sur le derby tessinois pour rendre hommage à son ancien président Geo Mantegazza. Mais c'est bien Ambri, à domicile, qui a empoché les trois points au terme d'un choc ayant tenu toutes ses promesses. De Luca a débloqué à la 53e minute d'une rencontre très équilibrée et offert la victoire aux Léventins (2-1), surprenants dauphins de Zurich.