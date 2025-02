Les Vouivres repartent vaincues de la tanière des Lions zurichois

Denis Malgin et Mikko Lehtonen prennent Philip-Michael Devos en tenaille: Ajoie n'était tout simplement pas assez fort ce mercredi à Altstetten. Photo: freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ajoie est vaillant, Ajoie se bat sur chaque puck, Ajoie est vivant, mais Ajoie est dernier au classement. Si l'espoir de rattraper Genève et Lugano, ces deux géants patraques et mal foutus, avait traversé l'échine de tout un peuple, celui du pays de Porrentruy, ses habitants doivent aujourd'hui se résoudre à accepter l'inéluctable: en 2025, ils devront payer des impôts et leur équipe préférée sera dernière de National League.

Douze points de retard, c'est trop

Au mois de janvier, pourtant, alors qu'Anttoni Honka volait sur la glace, et que les visiteurs venaient tour à tour se casser les dents à Voyeboeuf face à la furia ajoulote, flottait dans l'air la bonne odeur de la rébellion, une valeur qui parle aux Jurassiens. On se prenait alors non pas à rêver, mais à y croire: et si Ajoie terminait 13e de première division? Les Vouivres l'auraient amplement mérité pour leur abnégation et le bien que ses joueurs, ses fans et toute sa communauté font au hockey suisse, mais la réalité est là, froide comme un bloc de glace une nuit d'hiver dans les Franches-Montagnes: le HCA, avec douze points de retard sur les Aigles et les Bianconeri, ne peut plus échapper à son sort. L'admirable Kevin Fey et ses coéquipiers devront, comme attendu et pronostiqué par tout le petit monde du hockey suisse, se battre sans l'avantage de la glace dans leur série de play-out. Qu'il aurait été jouissif de déjouer les pronostics! Hélas, la réalité, cette vilaine, est venue toquer à la porte et les hommes de Greg Ireland ont dû se résoudre à la laisser entrer boire le thé et monter sur le canapé du salon sans même s'essuyer les pieds.

Damiano Ciacco était titulaire dans les cages du HC Ajoie ce mercredi. Photo: keystone-sda.ch

Ce mercredi, c'est à Zurich, sur la glace de ces si puissants ZSC Lions, que les Vouivres devaient gagner pour croire, encore un peu, que l'exploit était possible. Sur le papier, bien sûr, l'écart semblait trop grand entre les richissimes finalistes de la Champions League et ces courageux Ajoulots, mais la réalité était aussi que, cette saison, Ajoie avait pris plus de points que Zurich dans les confrontations directes (5 contre 4) grâce à une victoire dans le temps réglementaire et deux défaites en prolongations! Alors, pourquoi ne pas y croire, encore une fois?

Petteri Nummelin, l'assistant-coach du HCA, était bel et bien présent, avec ses lunettes médicales à la suite de son accident de sauna. Photo: freshfocus

De fait, les premières minutes ont été bien maîtrisées par les Jurassiens, qui ont embêté Zurich dans l'entame de la rencontre, se créant plusieurs belles occasions d'ouvrir la marque. Les 41 fans à avoir effectué le déplacement commençaient à se dire, peut-être, que les 10'274 d'en face repartiraient les oreilles en bas, mais les Lions étaient déjà en mode play-off, c'est-à-dire extrêmement carnivores. Eux qui veulent rejoindre, puis dépasser, le LHC pour prendre la tête de National League d'ici la 52e journée étaient bien trop concentrés, bien trop forts, bien trop talentueux. Denis Malgin a ouvert le score à la 12e, Sven Andrighetto s'est offert un doublé et Zurich s'est imposé 4-0. Cruel, mais juste. Comme la dernière place du HCA en National League.

Alors, comme toujours, les fiers Ajoulots repartiront au combat, dès ce week-end, sans baisser la tête, et en se battant jusqu'au bout, haut les cœurs, haut les cannes, avec l'espoir chevillé aux casques. Rien ne sera offert au HC Ajoie, comme toujours, et ce maintien, il faudra aller le chercher avec les tripes, comme d'habitude.