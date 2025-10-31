DE
Ajoie s'incline sur Ambri
Fribourg s'impose aux tirs aux buts face à Rapperswil

Les Dragons ont vaincu Rappi après un match sans but. Dans le même temps, Ajoie s'est incliné d'une longueurs face à Ambri (4-5).
Rapperswil - Fribourg 0-1 tab

Gottéron finit par vaincre Rappi après un match sans but
2:17
Dorthe, Kapla et Borgström ont réussi leur essai, alors que Berra, impeccable, a repoussé toutes les tentatives des Saint-Gallois. Comme le score le laisse imager, ce duel a été très défensif sur les bords du lac de Zurich. «Rappi», qui restait sur quatre revers consécutifs, ne voulait pas se découvrir.

Et comme les Fribourgeois, handicapés par plusieurs absences dont celle de Sörensen, ne regorgent pas de confiance actuellement devant la cage adverse, la prudence et la tactique ont caractérisé cette rencontre peu spectaculaire et dans laquelle les deux gardiens Punnenovs et Berra (30 arrêts) ont été sans reproche.

En marge du match, Rapperswil a annoncé la prolongation de contrat de son attaquant Tyler Moy. Courtisé par de nombreux clubs, il a signé un nouveau bail de quatre ans avec les Lakers.

Ajoie - Ambri 4-5

Les Vouivres battues par les Lévantins.
3:44
Ajoie n'est pas parvenu à gagner pour la première fois deux matches consécutifs cette saison. Pourtant, les Jurassiens ont mené 3-1 puis 4-3 contre Ambri-Piotta... avant de concéder le but de la défaite inscrit par Landry à 5 contre 4 à 24 secondes de la sirène. Cruel pour les Ajoulots.

Bienne - Berne 5-6 tab

Les Seelandais tombent aux tirs aux buts contre les Ours
4:58
Le derby entre Bienne et Berne, très animé, a souri aux visiteurs (6-5 tab). Les Ours ont mené 3-0 puis 4-2, mais les Seelandais n'ont jamais baissé les bras. Ils ont pris l'avantage dans l'ultime période grâce à des réussites de Kneubühler (46e/4-4) et Andersson (48e/5-4). Mais Loeffel a arraché les prolongations à neuf secondes de la fin, signant son deuxième but de la soirée et de sa saison, avant de réussir le premier tir au but.

Zurich - Langnau 4-2

Zurich impose sa loi face à Langnau
4:55
Les Zurich Lions semblent avoir retrouvé la bonne carburation. Ils ont signé un troisième succès consécutif en dominant les Langnau Tigers 4-2.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
21
29
52
2
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
21
3
40
3
Lausanne HC
Lausanne HC
22
19
40
4
EV Zoug
EV Zoug
21
6
37
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
21
-5
36
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
21
11
35
7
ZSC Lions
ZSC Lions
21
14
34
8
HC Lugano
HC Lugano
20
8
31
9
EHC Bienne
EHC Bienne
20
2
27
10
SCL Tigers
SCL Tigers
21
-5
27
11
EHC Kloten
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Berne
SC Berne
20
-11
22
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
21
-25
22
14
HC Ajoie
HC Ajoie
21
-33
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
