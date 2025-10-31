Fribourg s'impose aux tirs aux buts face à Rapperswil

Rapperswil - Fribourg 0-1 tab
Dorthe, Kapla et Borgström ont réussi leur essai, alors que Berra, impeccable, a repoussé toutes les tentatives des Saint-Gallois. Comme le score le laisse imager, ce duel a été très défensif sur les bords du lac de Zurich. «Rappi», qui restait sur quatre revers consécutifs, ne voulait pas se découvrir.
Et comme les Fribourgeois, handicapés par plusieurs absences dont celle de Sörensen, ne regorgent pas de confiance actuellement devant la cage adverse, la prudence et la tactique ont caractérisé cette rencontre peu spectaculaire et dans laquelle les deux gardiens Punnenovs et Berra (30 arrêts) ont été sans reproche.
En marge du match, Rapperswil a annoncé la prolongation de contrat de son attaquant Tyler Moy. Courtisé par de nombreux clubs, il a signé un nouveau bail de quatre ans avec les Lakers.
Ajoie - Ambri 4-5
Ajoie n'est pas parvenu à gagner pour la première fois deux matches consécutifs cette saison. Pourtant, les Jurassiens ont mené 3-1 puis 4-3 contre Ambri-Piotta... avant de concéder le but de la défaite inscrit par Landry à 5 contre 4 à 24 secondes de la sirène. Cruel pour les Ajoulots.
Bienne - Berne 5-6 tab
Le derby entre Bienne et Berne, très animé, a souri aux visiteurs (6-5 tab). Les Ours ont mené 3-0 puis 4-2, mais les Seelandais n'ont jamais baissé les bras. Ils ont pris l'avantage dans l'ultime période grâce à des réussites de Kneubühler (46e/4-4) et Andersson (48e/5-4). Mais Loeffel a arraché les prolongations à neuf secondes de la fin, signant son deuxième but de la soirée et de sa saison, avant de réussir le premier tir au but.
Zurich - Langnau 4-2
Les Zurich Lions semblent avoir retrouvé la bonne carburation. Ils ont signé un troisième succès consécutif en dominant les Langnau Tigers 4-2.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
21
29
52
2
Rapperswil-Jona Lakers
21
3
40
3
Lausanne HC
22
19
40
4
EV Zoug
21
6
37
5
Genève-Servette HC
21
-5
36
6
HC Fribourg-Gottéron
21
11
35
7
ZSC Lions
21
14
34
8
HC Lugano
20
8
31
9
EHC Bienne
20
2
27
10
SCL Tigers
21
-5
27
11
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Berne
20
-11
22
13
HC Ambri-Piotta
21
-25
22
14
HC Ajoie
21
-33
11