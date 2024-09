Lausanne déçoit et s'incline à Kloten

ATS Agence télégraphique suisse

Kloten - Lausanne 3-1

Lausanne a subi la loi de la bonne surprise de ce début de saison, Kloten (3-1), malgré une nette domination (33 tirs cadrés à 17 au final). Les Lausannois ont pu y croire lorsque Glauser a marqué le 2-1 (38e), mais Aaltonen a redonné de l'air à Kloten à la 45e.

Fribourg - Bienne 2-3 tab

Fribourg-Gottéron est à la peine en ce début de saison de National League. Les hommes de Pat Emond ont subi leur troisième défaite d'affilée, s'inclinant 3-2 aux tirs au but face à Bienne mardi. Le leader Rapperswil-Jona et les Zurich Lions ont pour leur part fêté leur quatrième succès en quatre matches.

Bienne a livré une séance de tirs au but magistrale pour empocher un deuxième point dans l'ensemble mérité, même si Gottéron a su réagir après la mi-match et a dominé la prolongation. Fabio Hofer, Lias Andersson et Toni Rajala - en patinage arrière ! - ont tous trouvé la faille dans le «shootout», alors que seul Christoph Bertschy a marqué côté fribourgeois.

Amorphe en début de partie (1 tir cadré au premier tiers!), Gottéron est peu à peu monté en puissance. Wallmark (41e, 1-1) et Sörensen à 5 contre 4 (52e, 2-2) ont permis au public de s'enflammer. Les Dragons auraient peut-être même pu faire la différence au troisième tiers sans cette relance catastrophique de Borgman qui a permis à Rajala d'inscrire le 1-2 (46e) et de couper l'élan fribourgeois.

Zurich - Genève 2-1 ap

1:59 Zurich - Genève: Genève-Servette perd à nouveau

Genève-Servette a également connu la défaite en terre zurichoise mardi, face aux Lions (2-1). Les Grenat, battus pour la troisième fois en trois sorties dans ce championnat 2024/25, n'ont cédé qu'en prolongation face au champion en titre. C'est Dean Kukan qui a donné la victoire au «Z» après 3'11 en «overtime».

Rapperswil - Ajoie 6-2

1:55 Rapperswil - Ajoie: Les Jurassiens ont vécu une soirée difficile.

Ajoie est pour sa part toujours en quête de son premier point. Battus 6-2 à Rapperswil-Jona, les Jurassiens ont pourtant ouvert la marque grâce à T.J. Brennan après 8'41 et sur leur premier tir cadré. Mais «Rappi» a renversé la vapeur sans trop de difficultés en marquant quatre fois entre la 22e et la 32e.

Zoug - Ambri 2-3

4:17 Zoug - Ambri: Ambri s'impose de peu

Vainqueur de ses deux premiers matches, Zoug a par ailleurs subi une défaite surprenante face à Ambri-Piotta qui s'est imposé 3-2 en Suisse centrale.

Lugano - Berne 6-4

4:02 Lugano - Berne: Les Tessinois prennent le dessus dans un match intense

Lugano a battu Berne 6-4 grâce notamment aux 3 points de Luca Fazzini (2 buts, 1 assist), tous réalisés en supériorité numérique.

Langnau - Davos 7-0

4:20 Langnau - Davos: Les Tigers ont livré un festival

Autre carton, celui réussi par Langnau face à un pâle HC Davos (7-0). Les Tigers menaient déjà 2-0 après 3'15, après avoir marqué deux fois en l'espace de 12 secondes. Capitaine grison, Andres Ambühl a craqué après le 4-0: sa vilaine charge de la 28e lui a valu une pénalité de 5' et un retour prématuré aux vestiaires.